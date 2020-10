El ex concursante de 'Supervivientes' estrena su canal de Mtmad con un 'house tour' por su lujoso casoplón.

Nyno Vargas, de ‘Supervivientes’ a pegar el pelotazo en las listas de ventas. El valenciano asegura que estar tres meses en Honduras le ha cambiado la vida.

Nyno Vargas se introdujo en el mundo de la televisión a lo grande al entrar en 'Supervivientes' y desde entonces nos conquista con sus divertidas anécdotas a través de la red. Pues ahora ha dado un paso más y se ha abierto un canal de Mtmad, donde ya seguimos a rostros como Violeta Mangriñán, Steisy, Yoli Claramonte, Oriana Marzoli, Sofía Suescun... ¡Pues ahora también descubrimos el mundo de Nyno! Lo primero que ha hecho es recibirnos, como no podía ser de otra forma, en su casa. No ha dudado en abrirnos las puertas y enseñarnos lo que él llama su "chabola", pero que ya os adelantamos que de chabola no tiene nada...

'Efecto Nyno', así ha llamado a su canal y asegura que ha llegado "para quedarse". Pero, ¿Cómo os imagináis su casa? Pues a todo lujo, desde luego.

mtmad

Ha comenzado enseñándonos su pedazo de piscina y esa casa modular que nos ha conquistado. Pero es que dentro... ¡tiene hasta su propio estudio de grabación! Gimnasio, piscina, estudio de grabación, si es que su "chabola" lo tiene todo. Nos hemos quedado flipando.

mtmad

Además, el valenciano ha invitado a su canal a su prima Noemí Salazar, protagonista de los 'Gipsy Kings', que ha entrado a través de videollamada para abrirnos las puertas de su armario y enseñarnos todos y cada uno de los complementos de lujo que tiene. Cadenas, diamantes, gorras, bolsos y carteras de firma... Y oro, mucho oro y brilli brilli, parece que viene de familia.

mtmad

