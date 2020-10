¿Tiene nuevo novio Adele?

La cantante Adele podría haber iniciado una relación con el rapero Skepta.



El radical cambio de imagen de Adele tras su divorcio.



Adele parece haber pasado página tras su divorcio. La cantante ponía fin a su matrimonio a principios de 2019, momento en el que decidía poner tierra de por medio y marchase a Estados Unidos para comenzar una nueva vida. Y allí hemos podido ver cómo la artista inglesa cambiaba radicalmente de look y nos mostraba una nueva imagen a través de las redes sociales, que dejaba sin palabras a sus fans. Pero parece que este cambio de aires no sólo le ha servido para renovar su imagen, sino que también podría haber sido un destino perfecto para encontrar el amor.

Hace semanas que se viene rumoreando que la cantante británica podría haber encontrado de nuevo el amor en un rapero. Son cada vez más los rumores que apuntan a que Adele podría tener nuevo novio. Según la revista 'People' Adele y el rapero Skepta llevarían un año de relación. Sin embargo, la cantante ha querido desmentir de alguna manera este supuesto noviazgo con su última publicación en redes sociales.

En ella, Adele asegura que está soltera con unas contundentes palabras al final de su publicación en Instagram tras su paso por el programa 'Saturday Night Live'. " ¡Feliz Halloween! ¡Regresaré a mi cueva ahora para ser la señora de los gatos (soltera) que soy! Paz hasta el año que viene", escribe al final del comentario de la instantánea tras haber participado en uno de los programas con más audiencia de Estados Unidos este jueves.

Los rumores de que los cantantes podrían haber iniciado una nueva relación se desvanecen y entre ellos podría existir tan solo una gran amistad. Ambos tienen muchas cosas en común. En primer lugar, los dos se han criado en el mismo barrio londinense: Tottenham. Los dos son padres de dos niños y a ambos les une una gran pasión por la música.

