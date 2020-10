Te lo contamos TO-DO sobre Tom Brusse. Te lo contamos TODO sobre el ya ex de Melyssa Pinto.

Hasta ahora los habíamos visto besarse, compartir confidencias, pasear por la calle, hasta habíamos sido testigo de sus intimidades gracias a las imágenes de 'La isla de las tentaciones', pero aunque hablaban de que habían comenzado una relación, no ha sido hasta ahora cuando Sandra Pica lo ha oficializado por todo lo alto: Compartiendo su primera imagen junto a Tom Brusse. Se trata de una foto en la que aparece Tom abrazando a su chica por la espalda y ambos ríen de forma cómplice, de fondo, un simple pero bonito paisaje: cielo y árboles. ¿El título de la foto? Un sencillo icono con mucho significado: "✨", que podríamos interpretar como magia... Vamos, que lo suyo es de cuento de hadas, aunque empezó regular...

Tom no ha dudado en responder a la imagen con un "te quiero" que demuestra que lo suyo va viento en popa a toda vela a pesar de que haya quien todavía no se cree nada de esta relación.

La imagen no ha tardado de llenarse de comentarios, algo sorprendente ya que Sandra se había desactivado esa opción en sus anteriores publicaciones de Instagram ya que estaba recibiendo duras críticas que hacían daño a su familia. Parece que poco a poco va recuperando la normalidad y ha querido dejar que la gente opine de su relación, aunque por el momento le está saliendo bien y la mayoría son comentarios positivos que le desean lo mejor a la "parejita de moda". ¿Será que ha dejado que solo comenten las personas a las que ella sigue? Quizá ese ha sido el truco, te hemos pillado, Sandra... No hay 'fans' de Melyssa Pinto por ninguna parte, sospechoso, ¿no? Bueno, al fin y al cabo es una forma de mantenerse alejado de las críticas.

