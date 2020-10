Caitlyn se está planteando tener otro bebé para cumplir uno de sus sueños: criar un hijo en el papel de madre. Ya tiene seis hijos biológicos y cuatro hijastros, pero le encantaría formar una familia junto a su actual pareja Sophia Hutchins.

El padrazo del clan Kardashian, antes William Bruce Jenner y ahora Caitlyn Jenner, cumple ya 71 años y lo hace rodeada de amor. Ha querido celebrarlo en la intimidad de su familia, rodeada de todas sus hijas y de Sophia Hutchins, su pareja. Todas las chicas favoritas de Caitlyn la acompañaron en su día especial y juntas disfrutaron de una divertida cena en la que Caitlyn confesó sentirse de lo más orgullosa. "Feeling very very blessed on my 71st birthday! Love you all so much!", escribe junto a una foto de la velada, ("sintiéndome muy orgullosa en mi 71 cumpleaños, os quiero a todas mucho").



Ellas no tardaron en responderle: "Nosotras también te queremos". Además, la publicación se ha llenado de mensajes de cariño de los seguidores del clan, que no son pocos...

Sus hijas quisieron rendirle homenaje en un día tan especial con emotivos mensajes en la red. Kylie Jenner lo hizo compartiendo dos fotografías actuales y una de su infancia con su hermana Kendall y su padre que compartió a través de sus historias de Instagram, en las que escribió: “Feliz cumpleaños @caitlynjenner. Te amo tanto”; además de un gif en el que podía leerse “Papá #1”. Kendall, por su parte, se puso algo más nostálgica y miró atrás en el tiempo compartiendo fotos de su padre en su época de atleta olímpico, así como con ella de bebé: “Feliz cumpleaños papá @caitlynjenner. ¡Te amo!”, le dedicó.



También quiso dedicarle un mensaje Kim Kardashian: “Feliz cumpleaños @caitlynjenner, ¡te amo para siempre! Tú ayudaste a convertirme en la mujer que soy yo, por siempre agradecida”.

