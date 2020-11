El colaborador y su chica tampoco son perfectos, y sacaron recientemente sus diferencias.

Esta semana no ha sido fácil para Rafa Mora, al colaborador le salían rumores de que ha sido infiel a su chica, Macarena, y no ha podido escapar de la verdad. Todo comenzó cuando Antonio David negó, en 'Quiero dinero', haber visto a su compañero siendo desleal a su novia, una información que el poli dijo que era "mentira". Así que el programa decidió poner a Rafa contra las cuerdas y someterle a una sesión de hipnosis para saber toda la verdad, pero él seguía en sus trece: Nada de haber sido desleal. Sin embargo, poco ha tardado en descubrirse el pastel.

Macarena, entre lágrimas, defendió hasta el final a su chico, antes de saber que estaba mintiendo. Tal y como desvelaba Rafa este sábado en el 'Deluxe', mintió, sí ha sido desleal a Macarena.

Rafa Mora ha reconocido que el polígrafo no mintió, aunque al principio se enfadara tantísimo y lo negase hasta el final: "Me sinceré con Macarena en casa. Cuando empecé con ella y habíamos quedado dos veces tenía cosillas de atrás y me besé con una camarera de Pachá Ibiza", ha contado. "Lo cuento porque lo hablé con Macarena y aquí no se mintió. Es una tontería pero Macarena siempre me lo preguntó y yo se lo negué, siempre le mentí porque llevábamos poco y no quería perderla", asegura.

Eso sí, ha querido dejar claro que cuando esto pasó no estaba con su novia al 100% y que desde ese momento siempre ha sido fiel y la ha respetado. Ahora hay quien no se lo cree, claro, lo importante es que Macarena confíe en su chico...

