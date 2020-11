El nuevo retoquito estético de Melodie Peñalver (LIDLT). La concursante de 'La isla de las tentaciones' se ha sometido a un retoquito estético nuevo. ¿Qué te parece el resultado?

Su paso por 'La isla de las tentaciones' les separó definitivamente, pero todavía hay cosas que les unen. Semanas después de abandonar el programa, muchos pensábamos que Melodie y Cristian habían retomado su relación y el motivo no era otro que las imágenes que compartían en sus redes sociales, y es que ¡estaban en la misma casa! Pero de eso nada, estaban en la misma casa, sí, pero no juntos. Es precisamente la casa una de las cosas que todavía tienen en común y no les queda otra que compartirla hasta que decidan venderla (o lo que quieran hacer con ella). Si os pica la curiosidad, os vamos a enseñar la casita de Melodie y Cristian, que lo cierto está decorada con muchísimo gusto, igual hasta les sale comprador gracias a las redes...

A través de sus publicaciones de Instagram hemos podido ver al detalle cómo es su casa, en la que destacan los tonos blancos hasta en su suelo de parquet, sencillos maceteros que decoran sus muebles, y eso sí, espejos por todas partes desde donde Melodie no para de compartir sus modelitos.

En el salón, un pequeño chaise-lounge en color oscuro para contrarrestar los detalles blancos. Es un bonito sofá de terciopelo gris oscuro al que le añaden cojines y mantitas en tonos blancos.

Paredes blancas, mesas blancas, muebles blancos con detalles oscuros en algunos cajones... ¡Sin duda lo han apostado todo al blanco! Una tendencia que no pasa de moda, desde luego.

Las paredes de toda la casa están decoradas con cuadros sencillos, mini espejos, y elementos decorativos en colores plateados y grises.

