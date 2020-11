Johnny Depp pierde el juicio contra el diario que le llamó “maltratador”

Una fuerte discusión entre Johnny Depp y Amber Heard, ¡grabada en vídeo! El actor fue grabado, por la que por entonces era su mujer, mientras mantenían una acalorada discusión.

El diario británico 'The Sun' publicó un artículo en el que daba por hecho que durante su matrimonio con Amber Heard, Johnny Depp fue un hombre violento llamándole "maltratador de esposas". Unas palabras que Johnny Depp denunció por difamación pero que el diario defiende basándose en 14 acusaciones de violencia interpuestas contra el actor entre principios de 2013 y mayo de 2016. Ahora el Tribunal Superior de Londres se ha negado a otorgarle al actor una compensación por el daño causado a su reputación tras su demanda por difamación y ha dado la razón a 'The Sun'. El juez que instruía el caso ha desestimado este lunes la demanda de Depp.

Johnny Depp y Amber Heard estuvieron casados durante un año, pero tras su divorcio han salido a la luz espeluznantes episodios de su relación. Ella denunció a Depp por supuestos malos tratos, asegurando que llegó a tirarla "al suelo, intentó estrangularme y me escupió en la cara". El actor también desveló turbulentos episodios, como sus brutales y constantes peleas. Al parecer, durante una de ellas en Australia, el actor de 'Piratas del Caribe' llegó a perder parte de un dedo y la casa en la que tuvo lugar la trifulca quedó destrozada y llena de sangre.



