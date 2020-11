Inma Campano confiesa, totalmente hundida, que Ángel de Los Santos la dejó tras una discusión de pareja.

Jose, de 'La isla de las tentaciones 1', se posiciona a favor de Ángel. La inesperada ruptura con Inma Campano ha sido incomprensible para muchos, pero el ex de Adelina sí la comprende.

Ángel e Inma formaban una de las parejas más consolidadas de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones'. Tal era su amor que tuvieron que abandonar el programa por no soportar estar alejados el uno del otro, sin embargo, la historia ha dado un giro radical con el que hemos flipado. Tres meses después del 'reality', la pareja había puesto fin a su relación y sin vuelta atrás, y ahora por si fuera poco hemos visto a Ángel comerle los morros a una famosa en plena calle. ¿Qué está pasando? ¿Quién es ella? Muchas preguntas en el aire, así que vamos poco a poco.

Se trata de Chabeli Navarro. Un nombre que resultará muy familiar para los que conozcan la historia de Kiko Rivera y Antonio Tejado. La joven ha participado en algunos de los programas más conocidos de Telecinco y ha tenido relación con los más VIP de la cadena. ¿La recordáis? Pues Chabeli y Ángel han sido grabados besándose en plena calle a la llegada de ella a Sevilla. Amor Romeira ha compartido el vídeo en sus redes sociales y ya están echando fuego.

"Esto está más preparado...", escriben algunos de sus seguidores, "menudo montaje", "Ángel solo quiere buscar fama", "Llamarme loca pero ese video y ese beso es súper artificial y lo noto hasta desde mi casa", y cientos de comentarios que no se creen ni pizca de este nuevo amor.

