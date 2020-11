Oriana Marzoli aclara en qué punto está su relación con Ivan González. La pareja daba por finalizaba su relación y Oriana no ha dudado en dar todo tipo de explicaciones.

Iván González ha sido muy sincero en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', donde colabora, y ha confesado haber mentido cuando Jesús Vázquez le preguntaba si había vuelto a ver a Oriana. No solo se han visto, es que se han acostado tras romper su relación. Él mismo ha confesado que está atravesando un momento muy complicado por sus disputas públicas con ella: "Ahora mismo no estoy pasando por buenos momentos", desvelaba, y es que ha reconocido seguir enamorado de ella; "No sé como se mide el amor, pero lo estoy pasando un poco mal, creo que estoy enamorado de Oriana". Reconoce que se ha enterado de ciertas cosas, como que Oriana se estaría viendo con su ex, alguien de quien ella le había hablado y no bien, precisamente: "Me ha dicho tantas cosas de esa persona que no se... Creo que está jugando a dos bandas".



"Oriana vino a mi casa el otro día, estuvimos juntos toda la tarde, ella me prometía que iba a cambiar, que no podía estar sin mi y mantuvimos relaciones sexuales", ha confesado, "ella quería dormir en mi casa pero yo estaba muy bloqueado". No han vuelto, así lo asegura él: "No hemos vuelto porque no confío en ella y me tiene que demostrar".

"Mi herida solo la puede curar el tiempo, ahora mismo estar con otra persona sería engañarme", reconocía Iván. El joven no podía evitar emocionarse: "Me rompí por dentro al enterarme de que estaba viendo a otro". Pese a todo, asegura que su historia está más que cerrada... Aunque no suena demasiado creíble, desde luego.

