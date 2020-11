Una semana más, ya está aquí el ranking más esperado de los últimos siete días: el de las peor vestidas de la semana. Porque sí, a pesar del ejército de estilistas y asesores de moda que suelen acompañar a nuestras celebrities, están también se equivocan a la hora de elegir modelito y hemos seleccionado las que más han patinado en sus últimos looks. Sino que se lo digan a Paulina Rubio que acudió a una entrega de premios con un total look en color azul que nos dejó, literalmente, sin palabras, bueno para ser sinceros, palabras sí teníamos pero ninguna buena y no podíamos evitar que nos viniera a la cabeza la mítica canción de 'Lady Blue'. ¿A tí qué te parece? Pero la cantante no ha sido la única que no ha acertado. ¿Quieres ver otros modelitos imposibles? Pues sigue leyendo.

Rummer Willis, cuestión de color

El amarillo es uno de los colores más alegres para vestir el otoño, pero el modelito de la hija de Bruce Willis no es precisamente de los más bonitos. Si, además, lo combinas con botines marrones, el resultado es de lo peor.

Macarena Gómez, la primavera en otoño

Este dos piezas de la actriz de ‘Musarañas’, repleto de flores, no nos parece excesivo para la alfombra roja. Es el top subido hasta el cuello lo que nos resulta tan agobiante que, sólo con mirarla, ya nos falta el aire.

Hilary Duff ¡qué puntazo!

Cuando vemos así a la actriz sólo podemos pensar que se ha vestido deprisa o no se ha mirado a un espejo antes de salir de casa. Además, si de verdad tenía tanto frío, ¿por qué va en sandalias y sin medias? ¡Un poquito de sentido, please!

Irina Shayk, en versión mix

Nos horrorizan esos pantalones bicolor en naranja y azul dénim. La top cree que, sólo por ser la reina de las pasarelas, puede ponerse cualquier cosa, pero no. Precisamente por su trabajo, debería cuidar más su estilismo de calle.

Olivia Wilde, irreconocible

No lo parece, pero sí, es ella, la doctora más atractiva de todos los colaboradores de ‘House’. Eso sí, con este look ha perdido muchos puntos: los pantalones no parecen de su talla; esa camiseta le aplana el pecho; va sin peinar...

Paulina Rubio, la mujer de azul

La diva mexicana se pone cualquier trapito, no deja de sonreír y se ve divina. Pues va a tener que revisarse la vista porque con este modelito más bien parece un esperpento. Corto por delante, con cola y botas mosquetero a juego. ¡Qué horror!

