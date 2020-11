Las Kardashian se pasan las normas por el forro, o al menos eso parece. Si hace unas semanas era Kim quien se iba de viaje y compartía imágenes como si el coronavirus no fuera con ella, ahora ha sido Kendall quien ha seguido el nefasto ejemplo de su hermana. La joven ha celebrado su 24 cumpleaños con un fiestón de cumpleaños que en estos tiempos no viene a cuento: Más de cien personas, sin mascarilla, sin distancia de seguridad, bailando unos con otros, besos, abrazos... Unas imágenes muy polémicas que han dado mucho de qué hablar. ¡Y para colmo su hermana lo pasó fatal al enfermar de coronavirus!



Según la prensa, se han escudado en que antes de acceder a la azotea de hotel se realizaron tests rápidos para comprobar que los asistentes no tenían la Covid-19.

Una imagen que ha llamado la atención del público ha sido la fotografía de un cartel de la fiesta en el que se podía leer: "Haz todas las fotos que quieras pero, por favor, no las publiques en ninguna red social". ¿Qué pretendían, burlar la seguridad, reírse de todos? Muy fuerte, desde luego.

Sus seguidores no han tardado en criticar su comportamiento: "¿Qué pasa que estos tienen la cura del Covid 19 y se les ha olvidado decírnoslo?", "los ricos son inmunes", o "Dios mío, distancia social, ¿te suena de algo?", son algunos comentarios que ha recibido a sus imágenes, quizá por eso no ha dudado en desactivarse la opción de comentar de sus siguientes fotografías.

