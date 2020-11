Steisy cuenta todo sobre la anorexia que sufrió de adolescente.

La extronista se derrumba por no ser reconocida en su trabajo.

Steisy no atraviesa su mejor momento y está inmersa en una crisis profesional. En el último capítulo de 'Bi happy' en MTMAD, protagonizado por Patricia Steisy y su novio, Pablo Pisa, podemos ver a la extronista muy alicaída. ¿Por qué se sienta hundida Steisy? Pablo intenta sacarle una sonrisa y que también se sincere. "Me ha llamado la Patri muy mal, echa una mierda y voy a verla", comenzaba el video el joven desde casa de su madre. Allí ha aprovechado y ha cogido una rosa del jardín para animar a su chica.

La pareja se sentaba en el sofá de la casa de Steisy. Juntos comenzaban a hablar del tema, de la preocupación que tiene la televisiva sobre su profesión. "Estás pasando unos días triste y yo estoy aquí para apoyarte, que te admiro más que nadie y que no entiendo cómo no se da cuenta la gente de lo que vale", le decía Pablo.

Steisy considera que no es reconocida profesionalmente, que ha estado muchos años trabajando para la televisión y no ha visto recompensa ninguna. "Ahora mismo estoy en 'lo top'. Soy mi propia jefa y gano todo lo que quiera al mes (...) el sentimiento que tengo es de pena. Me he tirado seis años trabajando en la tele y no he visto recompensa", le comentaba la colaboradora a su novio.

La extronista de 'MYHYV' tiene la sensación de que cada vez que la llaman de un programa ella lo da todo, da el máximo de su esfuerzo para hacer bien su trabajo, pero cree que no se lo compensan. "Yo tengo a mi público, tengo a mis fans y ya he dado todo lo que tenía que dar", seguía comentando. Pablo la comprende en todo y empatiza mucho con su pareja. Él intenta hacerle ver que el mundo de la televisión es complicado y que nunca te van a reconocer tu labor, pero que por eso no se puede hundir, porque ella lo vale y se tiene que quedar con que es toda una profesional.

