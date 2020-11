Emily Ratajkowski sorprende con su nuevo corte de pelo: ¿real o peluca?

La modelo está siendo la sensación del otoño con sus looks pre-mamá

Empezar noviembre y comenzar los grandes cambios es todo uno: se acaba Halloween, empieza oficialmente la Navidad... y con ello muchas celebrities se animan a hacerse un buen cambio de look de cara al invierno. Ya lo vimos, por ejemplo, en Melyssa, de 'La isla de las tentaciones', o en Estela Grande, pero sin duda la que más nos ha sorprendido, y además recientemente, es Emily Ratajkowski. A la modelo inglesa no le vale sólo con estar embarazada y toooodos los cambios que se le avecinan en su vida, que ahora ha decidido cambiar su melenaza (que tenía estupenda y le ha proporcionado contratos con empresas como Kérastase, por cierto) por un corte pixie que nos recuerda demasiado a otra famosa: Kris Jenner. Hay quien la ha comparado también con el corte de pelo de Demi Moore en 'Ghost' que impactó al mundo, pero sin duda a nosotros se nos parece más a la madre de las Kardashian. ¿Qué opinas? Este año ya es el segundo cambio de look, porque el anterior fue en plena cuarentena.

Desde luego, el modelito marrón a cuadros 4 tallas más grande también se las trae, aunque teniendo en cuenta el cuerpazo que tiene y su altura, hasta una bolsa de arpillera le quedaría ideal (y hasta nos apostamos que la pondría de moda). De momento, no sabemos si este nuevo pelo es su nuevo corte o una peluca parte de un disfraz, pero si quería pasar desapercibida y no ser reconocida (con mascarilla incluida), no lo ha conseguido... Eso sí, lo que no sabemos es qué ha hecho con su tripa de embarazada, porque con ropa no se le nota nada, pero en Instagram ya empieza a asomar...

