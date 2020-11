Que a Omar Montes le gusta llamar la atención es algo que sabemos desde que se hizo conocido de la mano de Isa Pantoja. Al cantante de trap y reggaetón le encanta eso de ser el centro de todas las miradas y hace lo que sea para conseguirlo, ya sea a través de su estrambótica ropa, sus joyas de miles de euros o sus polémicas, aunque estos días parece que lo que mas le gusta son estas últimas. A Omar no le tiembla el dedo a la hora de publicar controversias en Internet, y en su último post parece que quiere conseguirlo ¡quitándole el trabajo a un reputadísimo modelo! Vale que Omar es todo un profesional en eso de buscarse la vida y sacarse las castañas del fuego a sí mismo, pero lo de jugar con el pan de otros ya nos parece un poco feo, en concreto con el del modelo Stephen James, más conocido en redes sociales como '@whoiselijah', y la cara más visible de la marca de ropa 'SikSilk' por ser su imagen.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

No sabemos si es que Omar está intentando forzar un contrato con la marca, porque no es la primera vez que viste sus diseños, pero sus palabras no dejan lugar a dudas: "Muy contento de mi nueva etapa como modelo en @siksilk. Se vienen cosas muy grandes 🙏 Lo único que me sabe mal es haberle quitao el curro a @whoiselijah, pero él sabe que le como los webecillos", ha escrito junto a su imagen de estudio luciendo un chándal de la marca.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Afortunadamente, ya conocemos el humor de Omar: ya intentó colársela al mundo con una supuesta colaboración con Nike de la que los medios se hicieron eco, que luego resultó ser una de sus bromas de mal gusto y que le hizo quedar fatal ante sus fans, o la pelea que protagonizó hace unas semanas y que resultó ser un montaje para promocionar uno de sus últimos singles. ¿Alguna vez dirá la verdad Omar y se dejará de cachondeo?

Buenas compras de noviembre Jersey con lentejuelas Springfield 32,99 € - 24,99 € COMPRAR Bandolera con tachuelas El Corte Inglés 35,95 € - 25,15 € COMPRAR Vestido camisero vichy Cortefiel 79,99 € - 29,99 € COMPRAR Botines estilo militar XTI 64,95 € - 39,95 € COMPRAR Tratamiento voluminizador labios Volumax 17,05 € - 15,15 € Crema con ácido hialurónico Éclat Skincare 9,98 € Sérum de vitamina C Florence 12,99 € Endurecedor de uñas Química Alemana 13,90 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io