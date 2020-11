Sabemos que comparar cuerpos no está bien, pero es que algunas famosas, como Carla Barber y Estela Grande, nos lo ponen 'a huevo', y es que la novia y la ex de Diego Matamoros compartieron en sus redes sociales fotos con muuuy poquita ropa que han hecho que nos replanteemos muchas cosas (entre ellas, volver al gimnasio, que ante la navidad y un nuevo confinamiento va a ser más fácil saltarnos que rodearnos). Eso sí, las dos influencers lo han hecho con muy buen gusto: Carla en bikini sacando uno de sus mejores perfiles (los tiene todos buenos, pero el trasero... ¡guau!), mientras que Estela ha conseguido saltarse la restricción de enseñar pezones en Instagram con un sujetador que cubre pero no tapa, y sólo hemos acertado a decir: ¡menudo par de... TIPAZOS! Y no es que sea una competición tampoco, pero ambas llevan prácticamente los mismos likes en sus respectivos posts: alrededor de 27.300, que ya es casualidad coincidir hasta en eso en el mismo día...



Mientras Estela continúa haciendo su nueva vida de soltera y apañando su nuevo pisito, Carla y Diego están cada día más enamorados: aprovechando que aún se puede salir de Madrid, la pareja ha decidido olvidarse de los problemas en Lanzarote, donde están disfrutando de las maravillosas temperaturas canarias y de la playa mientras en la península llueve prácticamente de norte a sur... ¡ay, qué bien viven nuestros famosos!

