Kiko Hernández ha aparecido en 'Sálvame' presentando con gafas de sol

El colaborador se ha abierto por fin y ha confesado recientemente su sexualidad

'Sálvame' siempre es, como diría Forrest Gump, como una caja de bombones: nunca sabes lo que te va a tocar, y este martes 3 de noviembre el programa ha vuelto a sorprender. Concretamente, ha sido Kiko Hernández, que se encargaba de presentar el espacio 'Sálvame Limón'. Todo parecía normal hasta que nos hemos dado cuenta de un detalle: ¿qué hacía Kiko con gafas de sol en pleno directo desde el plató? Sus compañeros no han dejado pasar el detalle, así que el ex gran hermano lo ha tenido que explicar, no sin antes bromear con ello: "Tengo un ojo que se me va a caer", ha comentado entre risas antes de meterse en harina hablando de la última polémica de Kiko Rivera: "Cuando vea la entrevista de Kiko, se me va a caer de verdad", ha añadido sobre la que ha concedido el hijo de la tonadillera a un medio poniendo de vuelta y media a su madre... ¿pero qué le pasaba realmente a Kiko?

Sin embargo, el cachondeo no duraba mucho más: tan mal debía de tener el ojo realmente, que no le quedaba otra opción de ponerse las gafas: "Me levanté ayer por la mañana con un orzuelo", confesaba, antes de dejar claro que no, no se había operado de nada ni tenía ningún problema serio. Eso sí, le va a tocar cuidárselo bien antes de que vaya a peor, porque una infección en el ojo puede llegar a ser muy problemática...

Al menos, para poder hacer su espacio publicitario, Kiko sí debía quitarse las gafas de sol, así que, a pesar de estar lejos, finalmente hemos podido ver que era su ojo derecho el afectado, ya que apenas podía abrirlo con normalidad...

¿Fin de su guerra con las Campos?

No sabemos si su orzuelo será por una infección o por estrés, ya que lo cierto es que el colaborador ha vivido unas semanas de lo más estresantes, especialmente por su relación con la familia Campos: tras mucho cargar contra ellas, finalmente ha tenido que recular y pedir disculpas, especialmente a Carmen Borrego, con la que ha tenido una especial mala relación. ¿Será este el fin de su guerra con el clan?

