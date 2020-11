Pocas cosas hay ya, viniendo de los famosos, que nos sorprendan a estas alturas, pero siempre hay alguien que se supera y hace que nos llevemos las manos a la cabeza o, como mínimo, que ahoguemos un grito de sorpresa. Las polémicas de nuestras celebrities suelen ser el motivo de esas sorpresas, pero a veces también sus drásticas decisiones, como la última de la ex tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' Susana Megan, que ni corta ni perezosa, se ha propuesto recordar su paso por el programa que la vio nacer (mediáticamente hablando) con un 'detallito'. Y decimos 'detallito' por decir algo, porque va a tener el programa en su piel para toda la vida.

¿Y qué es lo que se ha hecho para recordarlo? Ni más ni menos que se ha tatuado EL PLATÓ. Bueno, explicamos: no el plató como lo vemos en la tele, con sus tronos, sus escaleras, su Nagore Robles y su Violeta Mangriñán, sino algo un poco más sutil: las coordenadas del mismo, que no son otras que las de los estudios de Mediaset, en el antebrazo izquierdo, tal y como ha enseñado en su canal de MTMad:

Mediaset

Sí, esas coordenadas son las de Telecinco en el madrileño barrio de Fuencarral, donde se graba el programa que ahora presenta Jesús Vázquez, y que a ella le supuso su salto a la fama y también la vida que tiene ahora, porque ahí es donde conoció a su actual pareja, Manu Lombardo. Y claro, la reacción de él al ver el tatuaje de su chica (que, por cierto, ya ha aprovechado y se ha tatuado también una margarita en el bíceps) no se hizo esperar: su cara de sorpresa lo decía todo, pero al final no le pareció nada mal, ya que es pequeñito y tampoco llama mucho la atención: "Es algo diferente", ha atinado a decir. Desde luego, Manu, desde luego...

