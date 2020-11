Melyssa se ha hecho muy conocida tras la segunda edición de 'La isla de las tentaciones'. No en vano el reality tuvo su fin con un intenso debate entre Marta y Lester, y Tom y Melyssa como protagonistas de la noche. Los concursantes se despedían de la experiencia ofrecida por 'Mediaset', pero no todo iba a quedar aquí. Uno de los miembros del debate conseguiría hacerse un hueco en la cadena, ¿de quién se trata? pues nada más y nada menos que de Melyssa Pinto, que presenta nuevo canal para 'Mtmad'.

"Ya estoy aquí, ya estoy en 'Mtmad', así que bienvenidos a 'El paraíso de Melyssa", saludaba a sus fans con cámara en mano. Melyssa se siente una mujer renovada desde que su relación con Tom acabó. Ahora tiene nueva pareja, Manuel Morais, y más que nueva se podría decir que vieja, ya que salieron en otra ocasión. También la joven se ha convertido gracias a la 'isla' en una poderosa influencer con más de un millón de seguidores solo en Instagram. Parece que los sofocones y malos ratos que pasó en el programa, han traído su recompensa.

En este nuevo proyecto, la joven de 28 años quiere que el público la sienta de cerca, que la conozcan un poco más, puesto que solo se sabe por ella por los llantos de 'La isla de las tentaciones'. Todo ello lo contaba la propia protagonista en un avance de la plataforma. 'EL paraíso de Melyssa' dará comienzo el martes 10 de noviembre, a las 11:00 horas.

¿Qué ofrecerá Melyssa en este nuevo proyecto?, ¿veremos a Tom en su canal? Esperemos que sea una muy buena experiencia para la joven, que ahora se siente empoderada y feliz de su nueva vida.

