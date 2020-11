Steisy está pasando su peor momento personal

Pablo Pisa siempre ha sido el gran apoyo de la ex tronista en sus momentos más bajos

Tener bajones momentáneos, y más con los tiempos que corren, debería estar mucho más normalizado, y es que a veces las cosas no salen como uno espera, como en el caso de la ex tronista Patricia Steisy. La joven granadina estallaba esta semana en su canal de MTMad para expresar que se sentía como un juguete roto, que no se merecía el "desprecio" que la televisión y que ella, que siempre ha dado el 100% cuando la han llamado, ahora cree que no le ha servido para nada tanto esfuerzo, porque apenas la llaman. Su novio, Pablo Pisa, está siendo todo un pilar de apoyo para ella -que, a pesar de que tiene salud, fama, casi un millón de seguidores en Instagram, dinero y considera que, en general, ha triunfado, cree estar infravalorada-, y ha sido quien ha conseguido tirar del carro, como tantas otras veces, para levantar la moral a Steisy, y esta vez no ha sido menos y la joven se lo ha querido agradecer públicamente:

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La ex tronista ha sido clara y se ha deshecho en halagos a su chico, dándole las gracias por tirar de ella hacia arriba cada vez que se hunde, por ser su pilar fundamental siempre y por hacer "que las cosas que me dan miedo, incluso me resulten divertidas". "Te admiro y te quiero", le ha dedicado. ¡Qué bonito! Y la respuesta de Pablo a su post subidos a un globo no ha sido para menos: "Eres el mejor garbanso de cama que nunca hubiese imaginado. Te quiero y te admiro. Somos un equipo".

Desde luego, este equipo está ya más que preparado para formalizar lo suyo: no esconden sus ganas de casarse, y más después de comprarse su nidito de amor soñado, aunque ahora la pregunta es... ¿les veremos con niños? Ellos quieren, pero sólo el tiempo lo dirá. Lo que está claro es que la pareja forma un tándem envidiable.

Buenas compras de noviembre Jersey con lentejuelas Springfield 32,99 € - 24,99 € COMPRAR Bandolera con tachuelas El Corte Inglés 35,95 € - 25,15 € COMPRAR Vestido camisero vichy Cortefiel 79,99 € - 29,99 € COMPRAR Botines estilo militar XTI 64,95 € - 39,95 € COMPRAR Tratamiento voluminizador labios Volumax 17,05 € - 15,15 € Crema con ácido hialurónico Éclat Skincare 9,98 € Sérum de vitamina C Florence 12,99 € Endurecedor de uñas Química Alemana 13,90 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io