Aunque parecía que habían hecho las paces, Amor Romeira ha vuelto a sacar los trapos sucios de Lester

Marta Peñate puso en jaque la relación de Lester y Patricia con su confesión

Estar en el mundo del famoseo requiere mucho cuidado con los pasos que se dan, y sobre todo, mucho cuidado con a quién se le cuentan las cosas, y está claro que si hay algo que no quieres que salga a la luz, no se lo deberías contar a Amor Romeira. La ex gran hermana se ha convertido en el punto de encuentro del salseo nacional, y parece que ningún famoso da un paso sin que ella se entere (no en vano ya es conocida como 'Romeira Informativos'), así que el hecho de que Lester (ex concursante de 'La isla de las tentaciones') haya acudido a ella con una alucinante petición ha sido un paso en falso que estamos deseando ver cómo arregla, porque el canario le ha pedido a su paisana nada menos... ¡QUE HACER UN MONTAJE! Y Amor lo ha contado todo en el canal de MTMad de su amiga Lola Ortiz sin pensárselo dos veces...

Mediaset

"Lester, cariño, tengo toda la conversación contigo grabada. Pensé que ahora ibas a ser conciliador, como en la llamada que tuvimos, pero que me vengas ahora a ofrecer una especie de montaje y que lo que mejor podemos hacer es mantener el pique… ¡yo no soy así! ¡Yo soy VERDADERA!", le ha respondido, y ha aprovechado para sacar sus trapos sucios a la luz: "Lester por Gran Canaria ha dicho que se quiere tirar a Aurah Ruiz, y como le gusta tanto el montaje, a lo mejor luego, casualmente, surge el amor entre Aurah y él… ¡PUES ES MENTIRA!", ha adelantado ante otro posible montaje con la ex de Jesé Rodríguez.

Mediaset

Precisamente con Aurah, Amor también tiene sus más y sus menos, y ahora que se ha enterado de que Lester y Aurah han 'unido fuerzas' y se referirían a ella en privado en términos tránsfobos como "puto travelo de mierda" (algo ilegal y denunciable a todas luces), ha terminado incluso llorando: "Me jode, porque yo no voy por ahí diciendo ‘Lester, te pareces al tío de Casper’, o ‘eres más feo que pegar a una madre’. ¡No lo hago! Yo saco la mierda, pero con argumentos, y es que siempre van a donde no tienen que ir, porque es un delito. Yo lo que tenga con Aurah es cosa mía, pero yo no me meto con ella ni le deseo mal, porque ya bastante tiene con lo que tiene, pero es que lo hace tan mal públicamente…", relataba sollozando, pero poco ha tardado en advertir a su enemiga que, si se pasa de la raya, habrá consecuencias: "Tú, Aurah, mejor calladita… ¡calladita! Porque la única que tiene acceso a la llave de tu cajón de mierda soy yo, ¿vale?". ¿Qué será eso tan fuerte que esconde Amor de Aurah? ¿Se atreverá ahora Lester a acostarse con Aurah, máxime cuando en la actualidad sale con Patri? ¿Está Lester sediento de televisión? Qué ganas de saberlo TODO...

