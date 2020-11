Oriana asegura que Iván la está machacando en 'MYHYV' y ha decidido cortar por lo sano

El ex tronista ha confesado que recientemente tuvo sexo con Oriana y que podría seguir enamorado

¡Qué difícil es cortar en una relación cuando todavía quedan sentimientos! Es lo que les está pasando a Oriana Marzoli e Iván González: los dos han intentado por todos los medios que la cosa funcionara, pero después de varios feos del uno al otro, al final han decidido romper. A pesar de que han sido pocas semanas, su noviazgo ha sido de lo más intenso, y aunque a los dos se les veía enamorados, ahora Oriana ha querido contar la realidad de lo que se escondía en su relación tras las cámaras: que Iván parecía el novio perfecto delante de ellas, pero lo que ocurría detrás es que lo que terminó convenciendo a la rubia para dejarle: "Es una persona egocéntrica" o "Lo único que le importa es su trabajo" han sido algunas de las lindeces que ha revelado la venezolana...

Oriana, a pesar de las lágrimas que ha soltado en su canal de MTMad (no por la ruptura, sino por la impotencia) ha dejado claro que Iván no es tan estupendo como quiere aparentar ser: "Él cree que es perfecto y que yo soy problemática. Por mucho que te joda, tú ya me conociste así: yo no puedo ser más transparente. Nunca vendí ser una niña buena, tranquilita y hogareña. Si te has querido autoengañar, es tu problema, no el mío. ¿Qué yo podría cambiar mi impulsividad? Sí, pero nada más, porque yo no puedo ser mejor novia: lo doy todo, soy cariñosa, soy activa sexualmente, vivo por y para esa persona…", ha relatado.



Además, ha contado detalles muy feos de su convivencia: "Mis amigas me han dicho que por qué tengo que cambiar, yo... y es que ellas han visto cómo me trataba: me echaba miradas y contestaciones fuera de lugar, no le apetecía hacer nada conmigo… incluso una amiga mía me contó que, estando hablando con él de mí, le cambió de tema ¡y se puso a hablar de sí mismo! Y lo hizo en varias ocasiones". "Yo me he enamorado, pero doy gracias a que ha sido poco tiempo. Me preguntáis si creo que me pedirá perdón: creo que sí, y le perdonaré porque no soy rencorosa, pero sé que no será de corazón, porque él lo que hace lo hace por su interés, no porque me quiera, ni mucho menos".

"A veces me miraba y me decía 'tienes cara de mala. Qué mala eres...' ¿Por qué me dices eso, si no te he hecho nada, si cuando te miro lo que tengo es cara de embobada?", se ha preguntado Oriana entre lágrimas. "Una persona que me ve llorar, y se queda igual, no se inmuta, frío como el hielo y duro como una piedra… ¿de verdad pensáis que esa persona me quiere? Menudo ser me he quitado de encima, pero más vale tarde que nunca", añadía Oriana enfadada, pero a la vez desahogada.

