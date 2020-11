El embarazo, aunque debería ser un momento muy feliz, le está trayendo más de un dolor de cabeza a Yoli Claramonte. La ex gran hermana, más conocida en redes sociales como 'loveyoli', está teniendo algunos rifirrafes con su novio, Jorge, y eso le está trayendo recuerdos bastante feos de su pasado que no quiere que renazcan, así que en su último capítulo de MTMad ha decidido consultar a una psicóloga experta para saber si ambos necesitan ya terapia de pareja ante la llegada de su bebé, y ha sido ahí donde Yoli ha dado el campanazo con su confesión: su novio le recuerda a su padre en muchos aspectos a pesar de que tiene poca relación con él, y nos ha dejado patidifusas.

¿Ha buscado Yoli en su novio la figura paterna que le ha faltado durante años? ¿Tiene la influencer el complejo de Elektra? "Jorge me recuerda mucho a mi padre. Los dos son muy cariñosos, y en ese sentido Jorge me recuerda mucho a él por cómo me cuida o los besos que me da. Son personas con carácter, sí, pero son muy buenas personas", ha desvelado.

Y no sólo es Jorge, sino la relación que tiene con él en sí: "La relación que tengo a día de hoy con Jorge me recuerda mucho a la de mis padres: se han querido muchísimo, y yo tengo recuerdos de cuando era una niña en los que ellos estaban todo el día dándose besos y abrazos, pero ellos llevaban juntos desde los 15 ó 16 años, y me tuvieron muy jóvenes, entonces creo que ya llegó un punto en el que se acabó el amor, tiraron la toalla un poco", ha relatado.

Yoli no se ha cortado al afirmar que le gusta que su relación sea como la que recuerda de sus padres, pero teme repetir los mismos patrones y acabar en divorcio como ellos: "Yo, en su lugar, hubiera ido a terapia de pareja, hubiera sacado tiempo para los dos, quizá hubiera contratado a alguien que hiciera las tareas del hogar porque ahí también surgen roces, no me hubiera quedado en la monotonía…".

El consejo de su terapeuta

Tras conocer todos los detalles de los miedos de Yoli, la experta le ha recomendado trabajar con su chico en ese reparto de tareas, sobre todo de cara al nacimiento del bebé, y así evitar futuros roces. Además, cree que sus vivencias y la relación de sus padres le pueden servir para darse cuenta de lo que quiere y lo que no en su relación, y así redirigir su vida y su relación previendo los problemas que puedan surgir.

