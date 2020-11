Los paparazzis pillaban a Heidi Klum de compras, algo muy normal si no fuese por el look de la modelo. La estrella de los disfraces de Halloween siempre se atreve a probar combinaciones raras de moda, a veces triunfantes y otras no tanto. En esta ocasión, Heidi elegía para hacer sus comprar un look street style bastante llamativo.

Estamos acostumbrado a verla con propuestas pijameras de diferentes estampados, a cual más llamativo. También es muy dada a utilizar estilismos chandaleros, urbanos y XL, a veces protagonizados por curiosas superposiciones. En esta última aparición, se puede ver como la modelo combina top y leggins con estampado 'animal print', camisa vaquera y abrigo estilo 'bomber' de color verde militar.

Gtres

La utilización de diferentes capas para combatir el frío es lo que le caracteriza a Heidi Klum. La modelo se encuentra en ahora mismo en Berlín acompañada por su madre. Cada vez que puede, Heidi intenta reivindicar los 'looks athleisure' que emplea para sus entrenamientos en casa, como para sus paseos. Además, lo suele combinar con zapatillas deportivas, y sino con botines planos negros. Looks raros, pero a la vez sexys.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Durante los días en los que todo el mundo estaba encerrado, muchos han sido de optar por prendas más cómodas. El problema viene cuando el tema ropa amplia se nos va de las manos y salimos a la calle así. Heidi lo hacía, porque días después de los confinamientos domiciliarios, la top rubia salía a la calle con un look de lo más desaliñado con una mezcla imposible de estampados. Ahora con la mascarilla, todos podemos pasar un poco desapercibidos, pero este no ha sido el caso de la modelo. ¡Hay que ser original en esta vida! y Heidi lo ha conseguido.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Buenas compras de noviembre Poncho de punto La Redoute 59,99 € - 16,79 € COMPRAR Mascarilla higiénica Cortefiel 9,99 € COMPRAR Jersey con lentejuelas Springfield 32,99 € - 24,99 € COMPRAR Bandolera con tachuelas El Corte Inglés 35,95 € - 25,15 € COMPRAR Tratamiento voluminizador labios Volumax 17,05 € - 15,15 € Crema con ácido hialurónico Éclat Skincare 9,98 € Sérum de vitamina C Florence 12,99 € Endurecedor de uñas Química Alemana 13,90 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io