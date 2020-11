Samira, Isa Pantoja, Mari Cielo Pajares... estos son los 'inquilinos' del reality que arranca este jueves 5 de noviembre.

Chabelita tiene claro qué es lo que peor va a llevar en 'La Casa Fuerte 2'.

Aun no ha empezado 'La Casa Fuerte 2' y ya tenemos las primeras perlas de los que serán sus habitantes. Mediaset ha compartido el vídeo de presentación de los nuevos 'inquilinos' de la casa más blindada de España y aunque todos quieren dar sensación de buen rollo y feliz convivencia, lo cierto es que la tensión se nota en el ambiente, o mejor dicho, en las frasecitas que sueltan al explicar cuáles son los motivos por los que participan en el reality y cómo creen que se llevarán con sus 'compañeros de piso.

Con cuatro parejas ya formadas –Isa Pantoja y Asraf Beno, Tom Brusse y Sandra Pica, Sonia Monroy Juan Diego y Mahi Masegosa y Rafa–, los seis participantes que entran en solitario –Rebeca Pou, Mari Cielo Pajares, Antonio Pavón, Albert Álvarez, Cristini Couto y Samira Salomé Jalil– participarán en el estreno en un juego para emparejarlos. Una vez formadas todas las parejas, una de ellas se convertirá en la primera Residente en una votación en www.telecinco.es y el resto competirán por adjudicarse sus primeros roles: Residentes o Acampados. ¿Comenzarán entonces los primeros roces (para lo bueno y para lo malo)?

Isa Pi. y Asraf tienen planeado darse el 'Sí, quiero' en 2021 pero afirman que discuten por tonterías... ¿afianzarán su relación o anularán su boda tras su paso por el concurso?

Mari Cielo Pajares se define como una persona "muy competitiva", al igual que Albert Álvarez que lo tiene claro: "Entro para ganar".

Mientras que Sonia Monroy y Antonio Pavón coinciden en que ellos son dos ovejitas hasta que les sacan de sus casillas. "Entramos en son de paz, a divertirnos y llevarnos bien con todo el mundo, pero ya conocéis mi carácter", afirma la actriz. El torero y presentador, en la misma línea, asegura: "Seré educado hasta que me saquen de mis casillas".

"Esperamos que puedan realmente ver que nos queremos y no es un montaje", "estoy loca del remate", "espero que la gente pueda conocerme. Me encanta seducir", "no soporto el desorden", son otras de las afirmaciones que sueltan los concursantes durante su vídeo de presentación. ¿Sabrías decir a quién pertenece cada una de ellas?

Descúbrelo en el vídeo. ¡Dale al play y sorpréndete!

