El escritor ha decidido ponerse pelo y decir adiós a sus entradas

Nacho ha compartido el proceso en sus redes sociales

Ponerse pelo a día de hoy es casi tan normal como decir que has ido al súper a por yogures: nadie te mira raro ni te juzga, y es que la calvicie masculina es un verdadero problema para millones de hombres en todo el mundo. Nuestros famosos no se ven menos afectados, y después de casos como el de Juan Miguel o José Antonio Avilés ¿quién ha sido el último en pasar por consulta? Pues ni más ni menos que Nacho Montes. El estilista y escritor también ha querido, tras el verano, decir adiós a sus entradas, y es que a pesar de que nunca había manifestado que su poca densidad capilar en la zona frontal fuese un problema, al final ha dejado claro que su incipiente calvicie le quitaba el sueño, y esta misma semana ha contado en sus redes sociales ¡que se ha hecho un trasplante en la cabeza! Y, cómo no, ha mostrado todo el proceso desde el principio hasta el post operatorio:

Nacho Montes Instagram Nacho Montes Instagram

A juzgar por su reacción en Instagram, está la mar de contento: "No me duele nada, me encuentro estupendamente, tengo buena cara... ¡es que es todo genial!", ha contado ya en el segundo día tras la operación. Nacho ha optado por marcharse a Estambul en lugar de hacérselo en Madrid, y ya de paso ha aprovechado para ver la ciudad, disfrutar de sus monumentos, como la Basílica de Santa Sofía o la Mezquita Azul, y degustar la gastronomía de la zona. Sin duda, uno de los mejores planes para un viaje rápido: vas sin pelo, vuelves con él y, además, disfrutas de unos días de turismo. ¡Qué suertaza!

