No seremos nosotros quienes nos quejemos ni pongamos el grito en el cielo porque a uno de nuestros famosos le guste despelotarse. Es más: lo aplaudimos, porque culo tenemos todos, y no pasa nada por enseñar más de la cuenta. Esto es lo que debe de pensar también el actor Omar Ayuso, porque el joven, a sus 22 añitos, trae locos a grandes y pequeños, y más desde que ha dejado claro que está orgulloso de su cuerpo. Un cuerpo que, por cierto, no duda en enseñar cada vez que tiene ocasión, como en la sesión de fotos que protagonizó hace unos días.

A lomos de una buena moto verde, y bajo las palabras de Rosalía 'Mucho más a mí me duele' (de su single 'De aquí no sales', en referencia al videoclip de la artista en el que sale también sobre una moto), Omar ha aprendido a amar la cámara, y también a seducirla, no hay más que ver, por ejemplo, la tercera imagen en la que aparece lamiendo el cuentakilómetros con su cara más sexy:

Desde luego las fotos son de lo más eróticas, y estamos deseando ver el resultado de la sesión, aunque el propio Omar ya nos ha dejado un adelanto en otro post con las miniaturas de las imágenes tomadas. ¡Cuánta sensualidad y sexualidad juntas!



Fan de los desnudos

Omar ha aprendido dos cosas básicas de la vida a su corta edad: que hay que amar tu cuerpo sea gordo o delgado, y que cuando subes fotos con poca ropa, los 'likes' en Instagram se disparan. No en vanos, sus fotos escuetas de prendas que le tapen son las que más 'me gusta' han conseguido, sumando más de un millón en fotos como estas...

