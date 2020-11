Nyno Vargas no para de darnos noticias. En el penúltimo capítulo de 'Efecto Nyno' pudimos ver con detalle la impresionante y lujosa casa del cantante. Ahora, en un nuevo episodio, Nyno quiere adentrar a sus seguidores en el rodaje de su último videoclip. "Hoy tengo algo que contaros. Vamos a grabar mi nuevo videoclip y ¡ojo!, que no vengo solo", desvelaba el artista. Nyno adelantaba al principio del capítulo que a su último lanzamiento se une una inesperada colaboración.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha mostrado todos los pasos como maquillaje, peluquería, grabaciones. Después, Nyno desvelaba la sorpresa: "vamos a hacer una colaboración con Mala Rodríguez". El cantante confesaba que admira a la rapera desde su infancia, por lo que este encuentro es de lo más emocionante. Nyno ha hablado con ella sin tapujos, ¿qué opina el artista de su ídolo? Nyno le contaba a María que de pequeño, le robó a un chaval un mp3, ahí descubrió que tenía muchos temas de la Mala y le encantó. "Tu también vienes de barrio y eso me gusta", y es que a Nyno le encanta pensar que cualquiera, con esfuerzo, puede conseguir su sueño.

"Cuando yo empecé a hacer música fue súper raro", confesaba Mala. La gente no podía meterla en ninguna categoría, porque su música es un híbrido de rap y flamenco. Finalmente ella siguió. "Es muy importante que nadie te corte las alas". Más tarde, en la pequeña entrevista de ambos cantantes, María le confesaba a Nyno que tenía dos primas que están locas por el rapero. Nyno les mandaba un besos a las chicas y la Mala se moría de la vergüenza. "Se van a morir".

En este nuevo lanzamiento, también colabora una excompañera de 'SV' de Nyno, y a la vez, una muy buena amiga. Se trata de Yiya, la cual confiesa estar muy emocionada por participar en este proyecto y más junto a la gran artista Mala Rodríguez. Tomándose algo en una terraza, Nyno le confesaba a María que, gracias a la evolución de la artista, se ha ido manteniendo. Cosa que él admira. Hay que reconocer que la pareja hace un buen dúo musical y esperamos verlos muchas veces más juntos creando música.

