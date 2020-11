Samira ha contado TODO lo que pasó con Tom después de negarlo

Te contamos la razón por la que la ex tronista ha decidido cambiar su versión

¿Dejarán algún día los famosos de sorprendernos con sus líos y enredos? No creemos, pero también esperamos que no, porque estos salseos ¡nos dan la vida! ¿El último que ha salido a la luz? Que la ex tronista de 'MYHYV' Samira y Tom Brusse ¡se han liado recientemente! Y por recientemente nos referimos a unas pocas semanas antes de que se emitiera la final de 'La isla de las tentaciones 2'. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Samira ahora ha destapado TODO. A ella siempre le pareció un tipo sexy y, cuando le vio en la tele, se propuso conocerle. Fue una amiga en común quienes les presentó, y cuando ella mostró interés en él, él correspondió con un tonteo... un tonteo que, según ha contado Samira, acabó en beso: "Mi amiga se fue y él estuvo todo el rato en plan seductor. Entonces le llevé a casa y él me invitó a subir. Yo me hice la digna y le dije que no. Me fui a mi casa, al día siguiente seguimos hablando y quedamos paraa cenar con otra amiga en común".



La cosa se siguió calentando, y es que Tom le dijo a Samira que estaba soltero: "Le dejé en su casa y antes de irse nos enrollamos. Nos dimos un beso con lengüetazo, un buen beso. En ese momento le dije que se viniese a casa, porque yo soy soltera y no tengo que darle explicaciones a nadie", pero cuando Samira vio la final de 'LIDLT', en la que él había salido de la isla con Sandra Pica, se sintió engañada, y promete venganza en cuanto se reencuentren en 'La casa fuerte': "Él envió mensajes míos a Iván, así que donde las dan, las toman. Ahora, por jugar con fuego se va a quemar, porque yo de tonta tengo lo mismo que de monja, que es cero".

Hubo cambio de versiones

Al principio, cuando salió el rumor de que Samir y Tom se habían liado, ella lo negó tajantemente, quizá para no dañar su relación: "Es mi amigo, nos llevamos muy bien y hemos coincidido varias veces. Que venga la persona a la que yo le he dicho que he tenido algo con él, porque no hemos tenido nada". Sin embargo, después de un rapapolvo de Amor Romeira (con la que siempre ha tenido rifirrafes) en el que le decía que dejara en paz a Tom, y de que el propio Tom dijera que se había sentido defraudado con ella y que pensaba que tendría una aliada en la casa, al final ha decidido contarlo TODO. Ahora, se avecina gresca en el nuevo reality de Telecinco...

