Agarrados de la mano y completamente ‘in love’. Así festejaron Cristina Pedroche y su marido, Dabiz Muñoz, el 32 cumpleaños de la colaboradora de 'Zapeando' como podrás ver en el nuevo número de la revista Qué Me Dices que ya está en tu kiosco. Hace unos días, coincidiendo con esa fecha tan especial para la presentadora, La pareja compartió una cena romántica en un restaurante en Madrid. Y es que, los últimos días de octubre, son muy especiales para años porque no solo celebran la nueva vuelta al sol de Cristina sino que también festejan su aniversario de boda ya que, el 24 de octubre de 2015, hace ya cinco años, se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia íntima ante notario de la que solo fueron conocedores sus padres.

Cristina y Dabiz tienen mucho que celebrar y, en la ida y vuelta del restaurante donde celebraron los 32 de la Pedroche, les pudimos ver tan enamorados como siempre en estos seis años de relación y cinco de casados.

Fue el chef quien hizo partícipe a sus seguidores de la celebración del cumpleaños de su chica compartiendo una foto de la cena en la que se regalaron mimos y posaron con un beso para sus redes. "¡Felices 32, preciosa mía! Te amo, siempre equipo", escribió el alma de DiverXO y StreetXO junto a la imagen.

Para su cita romántica con 'marido', como ella llamara cariñosamente a Dabiz, Cristina lució piernas bronceadas con unos shorts de animal print de vaca y botas blancas de Gucci que están a la venta por 790 euros. Combinó el look con un shopping bag. La presentadora ya está más tranquila después de confirmar que, un año más, dará la bienvenida al 2021 desde Atresmedia.

Dará las Campanadas

La colaboradora presentará de nuevo el especial de las Campanadas de Antena 3. Fue la propia madrileña la encargada de anunciarlo en 'Zapeando'. Una confirmación que ella recibía con sentimientos encontrados como ella misma había desvelado en sus redes sociales días antes: "Ahora estoy más nerviosa por las Campanadas, pero este año no sé cómo sentirme. Por un lado, me apetece hacerlo porque despedir el año con todo el mundo es un sueño y todos queremos despedir este año que ha sido malísimo para todos. Pero, por otro, no quiero que la gente piense que soy superficial y sólo me importa el vestido".

Este año también ha sido duro para Dabiz, que en septiembre se vio obligado a cerrar de forma provisional DiverXO, su buque insignia, tras un aparatoso incendio. Después de las obras de arreglos, volvió a cerrar por varios casos de COVID.

Su primer beso

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Dabiz y Cristina hicieron público su noviazgo en enero de 2015 con este beso y un rotundo “¡Pues sí!” como el chef recordó en sus redes hace unos días. Este primer beso en público fue muy sonado. Era el comienzo de una relación súper mediática, que se selló el 24 de octubre de ese mismo año con una boda civil en su casa ante notario.

