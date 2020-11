El influencer últimamente enlaza una polémica con otra

Pelayo ha querido concienciar sobre las fiestas de los jóvenes... y le ha estallado en la cara con sus propias fotos de verano

Dicen que ser influencer está 'chupao', que sólo tienen que colgar fotitos en Instagram y llevárselo muerto... pero lo cierto es que ese trabajo que tan fácil parece puede acabar con tu reputación en un momento, sobre todo cuando tienes un millón de seguidores, como Pelayo Díaz. El influencer de moda más importante de nuestro país está muy concienciado sobre las medidas de seguridad que hay que tomar en la actualidad con el COVID, o eso quiere hacer ver en su Instagram, pero a la hora de aportar su granito de arena de forma oficial con un vídeo realizado por la Comunidad de Madrid con varias caras conocidas (como la también influencer Madame de Rosa, Roberto Carlos o Fran Rivera)... a Pelayo le ha estallado en la cara el cabreo y los insultos de miles de internautas. Vamos, que la ha liado parda. ¿Qué ha pasado?

En el vídeo se puede ver a Pelayo diciendo una frase para concienciar a los jóvenes de que no es el momento de grandes fiestas, pero probablemente es la más contundente, "vuestra diversión nos condena a todos", refiriéndose a las reuniones de amigos en las que más se propaga el virus... pero claro, hay que tener el currículum muy limpio para decir una frase tan poderosa... y Pelayo, después del verano que se ha pegado, no lo tiene. Centenares de usuarios le han reprochado que él en Instagram no haya parado de viajar, incluso a la 'Fashion Week' de París a la que ni siquiera acudieron grandes rostros del mundo de la moda por precaución, y sobre todo, le han reprochado sus reuniones con amigos, todos sin mascarilla, de las que ha dado buena cuenta en sus redes sociales.

Pelayo Díaz Instagram

"Sinvergüenza, que llevo sin quedar con amigos para comer o cenar casi 10 meses. Que no he quedado ni 5 veces con gente en los 10 últimos meses, y siempre con mascarilla. Me vas a dar tú a mi lecciones", le ha escrito un usuario de Twitter. "JAJAJAJAJAJA menudo personaje! Es lamentable cómo quiere quedar de digno y buena gente cuando es el primero que se ha pegado sus grandes viajes y “reuniones” de amigos desde el desconfinamiento, en fin... una vez lo conocí y ni Ariana Grande tiene tanto ego", le ha dicho otro. "Qué p*tos hipócritas son, tío, por lo menos que sean consecuentes con las fotos que suben a su Instagram, dando lecciones de vida... venga", ha añadido otro usuario más. Y claro, no podemos más que darles la razón...

