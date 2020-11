¿Qué hace Carmen Lomana comiendo con Jorge Pérez, el ganador del concurso 'Supervivientes 2020'?

Hablamos con la socialité de su último libro, 'Cuestión de actitud'.



Hablamos con Carmen Lomana recién llegada a Madrid desde Marbella, donde presentó 'Cuestión de actitud', su tercer libro, que publicó antes del confinamiento. Con ella repasamos la actualidad del mundo del corazón y nos desvela cómo es, en realidad, su relación con Hugo Valianti, el empresario argentino con el que se la relacionaba.

Carmen ¿Cómo ha sido presentar ahora tu 'Cuestión de actitud', 'tercer hijo'?

Yo tenía la presentación en Madrid a finales de febrero o principios de marzo, pero como nos confinaron…

Ha coincidido con tus polémicas declaraciones pronunciándote a favor de Miguel Bosé en el litigio por la filiación de los hijos de Nacho Palau.

Me ratifico en todo lo que he dicho en ‘La Razón’, porque yo tengo línea directa con gente muy cercana a Miguel Bosé. A él no le ha favorecido nada callarse, prefiere que le insulten y quedar como el malo antes de explicar nada. Y, vamos, del señor Nacho Palau, no quiero hablar nada más. La prueba es que Miguel ha ganado el juicio y que las pretensiones que el otro tenía de que todos los niños llevaran el apellido Bosé, pues el juez ha dictaminado que por qué, si dos son de uno y otros dos del otro, y que está bien que vivan juntos… Y Miguel está encantado con ello, y si quiere Nacho alquilarse un piso si no quiere vivir en la casa… A eso no le pone ninguna pega.

Entonces, eres amiga de Miguel Bosé.

Conozco a muchísima gente, y saben que soy muy leal y ecuánime. Si pensase que Miguel no tiene razón… Escribí mi crónica sobre él y Nacho antes de saber lo del juicio, que podía haber quedado yo fatal.

Y de Paloma Cuevas…

Me contó muchas cosas sin yo llamarla. Me llamó ella a mí (En Cope reveló: "En un primer momento me mantuve neutral, pero después de hablar con ella me di cuenta de las cosas, y me parece una vergüenza las demostraciones públicas de amor y cariño", refiriéndose a Enrique Ponce y Ana Soria).

Tendrá algo que ver tu actitud ante la vida, como dices en el libro…

Tal vez. A veces pienso que me encantaría escribir mi biografía, porque mi existencia ha sido muy interesante y soy una gran desconocida. La gente no sabe nada de mí, excepto lo que inventa la prensa, porque la que han montado ahora con este amigo de la República Dominicana…

Cuenta, cuenta.

Una periodista ha comentado que yo había dicho que era un Judas, y esas tonterías me sacan de quicio, son inciertas. La palabra Judas no es mía.

¿Y ese tal Hugo Vailanti quién es?

A Hugo le conocí en el Festival de Cine de Cap Cana, nos presentó Jaime-Martínez Bordiú y Marta, su novia, como vio que había mucho 'feeling', logró una invitación para que pudiera ir a todas las fiestas, y la verdad es que nos lo pasamos bárbaro porque él es un encanto. Son esos pequeños regalos que te da la vida. Cuando me preguntaron si estaba ilusionada yo dije que a mí eso me parecía una cursilada, que él viviendo en la República Dominicana y yo aquí… Durante el confinamiento nos llamamos todos los días. Somos superamigos, nos queremos, pero no como pareja. Y de mi boca no ha salido que sea mi novio ni que sea millonario. Pobre, de dónde va a sacar, si está separándose de su mujer (Zita Serrano-Suñer). Cómo no me va a negar. Yo le entiendo.

Y luego te pillaron en la tele diciendo que había sido un polvete.

Eso lo asumo, es que fue la realidad, un polvete y punto.

¿A Carmen Lomana cómo se la enamora?

Cada vez es más difícil. Siempre he sido muy exigente, independiente y feliz conmigo misma. No necesito tener a una persona a la que ir colgada de su brazo para ser feliz; si la tengo, pues mejor.

¿Cuesta ligar en tiempos del coronavirus?

Ligar es algo que no me he planteado nunca, surge. Yo no entiendo a la gente que se va a bares a ver si le habla alguien. Yo ni de jovencita.

¿Y con apps?

Una vez me metí con Mónica Naranjo en plan de risa y me resultó patético todo. Nos salieron como veinte en diez minutos.

Nada es eterno. Parejas que parecían perfectas como Enrique Ponce y Paloma Cuevas, rompen.

No hay pareja ideal. Y yo que soy amiga de ellos no tenía ni idea, pero es que Paloma hablaba conmigo y seguía negando lo evidente, decía que era un ‘break’ que Enrique y ella se habían dado y que lo que lo había estropeado todo es que saliera la noticia, que si no seguirían juntos. Fíjate qué ingenuidad.

