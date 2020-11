Marta Peñate y Dani se conocieron en 'LIDLT' y congeniaron en seguida

La canaria se fue sola del programa, pero acabó conociendo a Dani fuera de cámaras

Tener una relación pública como la de Marta Peñate y Dani García tiene su parte buena, como el apoyo de los seguidores que la viven contigo, pero también su parte mala: que, e cuanto hay algo que se sale de lo normal, ¡ya nos pensamos que hay problemas de pareja! Les ha pasado a la parejita nacida en 'La isla de las tentaciones', y es que llevaban algunos días sin compartir nada en Instagram, y los rumores no tardaron en aparecer: ¿seguían juntos? ¿Tan rápido se les estaba acabando el amor? Nada de eso: los tortolitos estaban planeando un viaje juntos a la tierra de Marta, un viaje que, según hemos podido comprobar ya, están aprovechando de lo lindo, porque no sólo se han quedado en Gran Canaria, isla de la que es oriunda Peñate, sino que se han hecho un tour también por Fuerteventura y Tenerife, y han dejado claro con unas fotos que su amor sigue intacto:

Marta Peñate Instagram Marta Peñate Instagram

La pareja está aprovechando sus días de descanso lejos de los rumores y el estrés de la tele que tanto les ha machacado en las últimas semanas, y además hemos podido ver que, si bien están disfrutando de lo lindo de la gastronomía de las islas con la excusa del cumpleaños de Marta, ella también ha querido presentar a Dani a varios amigos suyos, y es que parece que esto va en serio...

Marta Peñate Instagram Marta Peñate Instagram

De hecho, tan en serio va que en sus redes sociales los jóvenes ya comparten contenido algo picante: Marta a punto estuvo de enseñar "las tentaciones" de su churri, y hasta preguntó a sus seguidor@s si debía bajar más la cámara para enseñar que Dani, efectivamente, se estaba lavando los dientes desnudo. No hace falta que os digamos qué respuesta ganó en la encuesta...

