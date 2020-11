Fani también se ha metido en la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. La polémica de Kiko Rivera con su propia madre, Isabel Pantoja, cada vez tiene más frentes abiertos, y es que todo el mundo ya se permite opinar libremente sobre lo que se ha hecho público: la supuesta mentira de la tonadillera a su hijo sobre la herencia de Paquirri que le correspondería a él. Kiko habría descubierto asuntos algo turbios sobre la gestión del patrimonio del torero tras su muerte, y está dispuesto a llegar hasta el final para descubrirlo, aunque se tenga que llevar por delante a su madre. El chorreo de opiniones no ha parado, y Fani Carbajo, ex superviviente y amiga de la familia, tampoco se ha quedado callada: "Me da mucha pena, y creo que va a ser un mazazo bastante duro para Kiko", ha señalado y ha roto una lanza en favor de Irene Rosales: "A la vista está que la madre no ha hecho nada nunca por el hijo, siempre ha estado su mujer".

Fani, además, ha dicho de Irene que es "una mujer de los pies a la cabeza", mientras que Isabel Pantoja "tiene mucho afán de protagonismo" porque "cada vez que su hijo ha querido hacer algo, un programa, sacar un proyecto... siempre ha tenido que estar ella, nunca ha dejado a su hijo crecer por sí solo. Yo creo que le habría ido mucho mejor si no hubiera estado tan respaldado por ella".

De momento, la guerra entre Kiko y su madre no ha llegado siquiera a su punto más álgido, pero la cosa ya está bastante caliente: ¿dará el DJ un golpe en la mesa y se impondrá a su madre, o conseguirá la tonadillera calmar las aguas ante de que la sangre llegue al río?



