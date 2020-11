Entraron como dos grandes tentaciones, porque rápido se convirtieron en favoritos. Dorothy se volvió el centro de las miradas entre algunos de los chicos que entraron en pareja, sobre todo para Pablo (ex de Mayka), y Jorge Javier logró conquistar a absolutamente toda la audiencia (no tanto a las chicas, ya que solo Patry, a su llegada, le echó el ojo). Aunque vivieron en casas separadas, esta aventura ha hecho que se conozcan, y parece que ahora fuera de República Dominicana han saltado chispas... Lo cierto es que pasan muchísimo tiempo juntos: Meriendas, comidas... ¡Hasta noches de hotel! Aquí hay tema, pero vamos. En estos últimos días hemos visto como Jorge Javier Díaz y Dorothy han disfrutado de una noche en el mismo hotel, ¿casualidad? No lo creemos, y por si fuera poco, a la mañana siguiente comieron juntos, así que si no han dormido juntos, quieren que lo pensemos.

No es la primera vez que se dejan ver juntos. Hace solo unos días ambos disfrutaban de una merienda en un conocido local madrileño y hasta se atrevieron a posar juntos. Si no están iniciando una relación romántica, se llevan de maravilla, eso seguro.

Además, en unas fotos que publicaba Dorothy a finales de esta misma semana de su comida en un restaurante podía verse perfectamente a un chico con sudadera gris, y adivinad quien llevaba una así... ¡Si es que blanco y en botella!

