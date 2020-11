Adelina y Jose, de 'La isla de las tentaciones', rompen su relación. La pareja ha anunciado su ruptura después de casi dos años de intenso noviazgo.

Adelina (LIDLT) se confiesa: "Con José han pasado muchas cosas. Desde la ruptura me han escrito muchísimos". La rubísima concursante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' se ha abierto por completo en una entrevista en la que ha dado detalles de su ruptura con José... y también de cómo afronta un nuevo amor.

¿Nueva pareja a la vista? Los rumores están desatados, desde luego. Adelina Seres, a quien conocimos en la primera edición de 'La isla de las tentaciones' de la mano de Jose, con quien se marchó enamoradísima, por cierto, y hasta con intenciones de pasar por el altar. Sin embargo su relación se acabó, para sorpresa de todos, y ahora hay muchos chicos detrás de la joven... Este mismo jueves se atrevió a posar con uno, ¿nos estarán confirmando algo?

Acudió a la 'premiere' del musical Resistiré, donde coincidió con otros rostros como Fani Carbajo, con quien compartió experiencia en República Dominicana, o Alexia Rivas, sin embargo decidió posar ante las cámaras con Edu Neira. ¿Os suena? sí, tentador de esta segunda edición del programa. ¿Es que hay algo entre ellos?

gtres

Edu posó con Adelina pasándole la mano por la espalda para agarrarla por la cintura de forma cariñosa, lo que ha hecho saltar todas las alarmas sobre una posible relación entre ambos.



Además, después del evento, Adelina desveló haberse marchado en un coche conducido por otra persona, pero decidió guardarse quién era el que la acompañaba... ¿Era Edu? Otro detalle que no ha pasado desapercibido por sus seguidores ha sido que han posado sin mascarilla, algo que no cumple demasiado las normas de seguridad pero que en convivientes no sería extraño... ¿Es que se ven muy a menudo?

Buenas compras de noviembre Poncho de punto La Redoute 59,99 € - 16,79 € COMPRAR Mascarilla higiénica Cortefiel 9,99 € COMPRAR Jersey con lentejuelas Springfield 32,99 € - 24,99 € COMPRAR Bandolera con tachuelas El Corte Inglés 35,95 € - 25,15 € COMPRAR Tratamiento voluminizador labios Volumax 17,05 € - 15,15 € Crema con ácido hialurónico Éclat Skincare 9,98 € Sérum de vitamina C Florence 12,99 € Endurecedor de uñas Química Alemana 13,90 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io