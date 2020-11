Fue uno de los solteros más carismáticos de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' y uno de los grandes protagonistas meses después. Julián Requena confesaba, tras salir del 'reality', su traumática experiencia familiar cuando tan solo era un bebé y su madre le tiró por la ventana. Una dura historia de superación que nos hizo conocerle mejor. Ahora Julián nos muestra una nueva faceta, la musical. Resulta que Julián tenía un sueño escondido: Ser cantante, y ahora lo hace realidad. Este mismo fin de semana estrena su primer 'single' con videoclip incluido, y agarraos porque... ¡No canta nada mal! Nos ha sorprendido con 'Díselo', una canción de ritmos flamenquitos para moverse en... casa, porque ahora con la que está cayendo poca discoteca, pero bueno, nos la ponemos a tope y movemos el cucu en el salón de casa.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En el videoclip aparece, además, Cristina, un rostro conocido por todos por su relación con Ferre y su participación en 'La casa fuerte'. Son grandes amigos y así lo ha confesado el propio Julián: "Cuando ella y yo nos juntamos, salen este tipo de cosas🔥🎶 TE QUIERO @criscanaria5 💙 Nunca creí merecer tener una amiga como tú💙".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Parece que sus seguidores han recibido la canción con muchas ganas y él no ha dudado en mostrar su agradecimiento: "Gracias a todas esas personas por cada mensaje y cada palabra de cariño y apoyo🙏🏽 GRACIAS DE 💙 NUNCA VOY A PODER AGRADECEROS CON PALABRAS TODO LO QUE ME HACÉIS SENTIR, PERO PROMETO SEGUIR HACIÉNDO MÚSICA PA VOSOTR@S Y PA TO EL MUNDO ENTERO🙏🏽💙🎤🔥🌍".

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Buenas compras de noviembre Poncho de punto La Redoute 59,99 € - 16,79 € COMPRAR Mascarilla higiénica Cortefiel 9,99 € COMPRAR Jersey con lentejuelas Springfield 32,99 € - 24,99 € COMPRAR Bandolera con tachuelas El Corte Inglés 35,95 € - 25,15 € COMPRAR Tratamiento voluminizador labios Volumax 17,05 € - 15,15 € Crema con ácido hialurónico Éclat Skincare 9,98 € Sérum de vitamina C Florence 12,99 € Endurecedor de uñas Química Alemana 13,90 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io