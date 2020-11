Juan 'el Golosina', roto ante el ingreso de su mujer.

El confidente de Lola Flores se encuentra pasando uno de su peores momentos.

Juanito 'el Golosina' está destrozado por el ingreso de su mujer Magdalena en el hospital. El programa 'Socialité' ha podido hablar con el artista que se encuentra totalmente destrozado después de que su compañera de vida ingresase en el hospital tras haberse roto la cadera. "No estoy bien, no tengo ánimos de nada", ha dicho Juan Díaz el que fuera el brazo derecho de Lola Flores. El pobre bailaor está atravesando uno de los momentos más duros de su vida por la soledad que invade su vida.



Aunque han sido muchas las personas que se han preocupado por él, como Rosario y Lolita, las hijas de su comadre, debido a la pandemia no puede irse con nadie."Pero no puede ser. Con esto del coronavirus solo puedes estar con los convivientes", se lamentó el artista que tantos buenos momentos nos ha hecho pasar a lo largo de su trayectoria.

Pero tras haber saboreado la fama y haberla vuelto a vivir con su paso por 'Supervivientes', Juanito 'El golosina' tiene en su mujer Magdalena su gran apoyo, pero ahora se encuentran separados debido a este bache de salud.

Juan Díaz sólo puede ver a su compañera de vida tan sólo una vez a la semana y tan solo media hora. "Solo puedo ir a verla media hora a la semana porque con esto del covid no te dejan estar más. Además, yo soy una persona de riesgo, por la edad y por mis problemas del corazón", explicó Juanito al programa de María Patiño.

Desde ¡Qué me dices! le mandamos toda nuestra fuerza a Juan Díaz, y una pronta recuperación a su mujer Magdalena.

