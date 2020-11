¿Recuerdas la famosa y algo absurda pelea que tuvieron las hermanas durante una capítulo de ‘Keeping Up With The Kardashians’? Todo por ropa. Sí, como lo lees. Al parecer, la discusión comenzó porque la empresaria manchó el traje que la modelo llevaba y esta pidió que la llevasen a casa. "No voy a volver a hablar con Kylie en mi vida. El hecho de que sea mi hermana, mi sangre y reaccione así es realmente triste", comentaba muy enfadada Kendall. Sin embargo, por fin ha llegado la reconciliación. La encargada de dar el primer paso sue Kylie, que publicaba una foto junto a su hermana echando la vista atrás.



Una publicación que Kendall se tomaba con buena fe y humor: "¿No estamos peleadas?", comentaba Kendall, "Sí, pero mi pecho sale muy bonito en la foto", bromeaba Kylie. Y gracias a esto, se han llamado y han vuelto a hablar.

"Solo quería decirte que pienso que se nos fue un poco de las manos, creo que hemos tenido mala comunicación. Nunca haría nada que pudiera hacerte daño, nunca debimos llegar a ese punto", ha reconocido Kylie. Un gesto que ha hecho muy feliz a su hermana: "Kylie y yo nunca hemos estado tanto tiempo sin hablarnos. Normalmente lo hacemos cada día así que me alegro de que esto haya acabado. Podemos pelearnos y decirnos cosas feas, pero al final somos hermanas y nos queremos mucho". Así lo contó Kendall en el último capítulo de ‘KUWTK’.

Kylie confesó haber estado inquieta estas semanas sin su hermana, y por fin se ha acabado: "Estoy muy feliz de que Kendall y yo hayamos puesto punto y final a la pelea. Se nos fue de las manos, yo quiero mucho a mi hermana. No era necesario estar tanto sin hablarnos".

