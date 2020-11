La alopecia es la pérdida de cabello o de densidad de los mismos puede clasificarse enalopecia androgénica que afecta a un 50 % de hombres y un 25 % de mujeres, esta alopecia empieza de forma lenta en adultos jóvenes, y en las mujeres puede surgir un pico en la perimenopausia. En esta alopecia influyen factores hormonales y genéticos, en los hombres se aprecia pérdida de densidad del cabello y su pérdida y en las mujeres se ve esa debilidad y zonas más claras en la parte central de la cabeza, en las mujeres hay que valorar la sospecha del síndrome de hiperandrogenismo, siendo el más frecuente el síndrome de ovario poliquístico por lo que es bueno un estudio de las hormonas en la mujer que lo sufren.

La alopecia areata afecta a un 2 % de la población y es repentina, pudiendo afectar también las cejas, las lesiones de la alopecia areata consisten en placas o áreas sin cabello, en este caso recomienda acudir al médico para realizar una analítica con perfil de autoinmunidad para descartar enfermedades autoinmunes como el hipotiroidismo autoinmune.

Y a tercera alopecia es el efluvio telógeno, es un cuadro muy frecuente que puede afectar a hombres y mujeres de cualquier edad, aunque lo habitual es que lo sufran más mujeres, esta alopecia consiste en una pérdida capilar difusa, que típicamente se produce de 2-4 meses después de alguna situación de estrés físico o emocional y que ocasiona que muchos cabellos entren en fase telógena,( que es la última fase de la vida del cabello) lo que produce una renovación masiva y genera su caída, por lo que cuando termina esa fase el cabello renovado ya no se cae.

Además de las causas del estrés, ansiedad, preocupación, el otoño también favorece ese efluvio telógeno debido a que en esa época del año se renueva el cabello de forma natural y masiva, por lo que si en primavera se caen 100 cabellos en otoño se caen 200 y por eso cuando te lavas el pelo y lo peinas notas la caída.

Consejos para evitar la caída del cabello

El consejo que te doy es que debes seguir con tu rutina de lavado, tomar la decisión de alargar los lavados no favorece la situación, por lo que debes lavar el pelo de manera frecuente con champú sin sulfatos, sin hacer mucha fricción, usando mascarillas de puntas a medios nunca en el cuerpo cabelludo, no puedes aclararte con agua muy caliente y debes minimizar el uso de fuentes de calor como secadores y planchas.

En otoño el cabello se renueva de forma natural así que no te asustes, y cuida tu cabello, pero si ves que la pérdida de cabello se mantiene en el tiempo pasado 2 meses desde la entrada del otoño o ves la línea de la raya más ancha, pide cita con tu médico para que estudien tu caso y te den el tratamiento adecuado.

