María Toledo ofrece su entrevista más personal: "Cuando ví a Esaú, me entregué a él", nos cuenta.

La cantante posa con la mejor moda para el otoño.



Con María Toledo y su marido, Esaú Fernández, se vuelve a hacer realidad en tópico de la flamenca y el torero como ya hicieron Pastora Imperio y El Gallo o Rocío Jurado y Ortega Cano. Pero la cantante dice que su matrimonio es una relación del siglo XXI y que ambos hacen los que les gusta.

María, en tu último videoclip, 'Sobran motivos', hablas de un amor que te atrapa. ¿A ti el amor te ha atrapado?

Sí, mi marido me tiene loca. Pero, aunque el amor te atrape, hay que tener una parcela de independencia. Por eso nos va tan bien.

Los dos tenéis profesiones que están en el punto de mira por la crisis que estamos viviendo. ¿Os llegáis a desesperar?

Yo soy una luchadora constante. Nada me hunde. Pero sí es cierto que hay una desesperación mundial. La verdad es que, a día de hoy, no hay ningún caso en la cultura donde se hayan contagiado de coronavirus.

¿El flamenco también está en peligro?

No, ni lo va a estar, porque es algo tan de raíz... Ya lo hicieron muy bien nuestros antepasados para que hoy sigamos escuchando flamenco. Sí es cierto que las catedrales del flamenco pueden peligrar porque no hay turismo. Por eso, los españoles deberíamos ir a esos sitios para defender nuestra música. El flamenco es marca España.

Estudiaste Derecho y querías ser jueza, ¿cómo llegas al flamenco y a fusionarlo con el piano?

Son cosas que surgen sin pensar. Iba al conservatorio y luego cantaba, pero es una cosa que no iba a hacer públicamente hasta que lo hice en TVE en 2005. Pero yo no creía que iba a crear un sello cantando y tocando el piano. Yo me imaginaba otra vida.

¿Y tu familia qué dice?

Acabé la carrera de Derecho y el Conservatorio al mismo tiempo, y los fines de semana cantaba por los pueblos. Empecé a trabajar en un despacho y pensaba que yo no quería esa vida. Hay algo más que ganar dinero, como la sensación de libertad cuando sales al escenario.

Y después de grabar tu primer disco, ¿cómo te adaptas a tu nueva vida?

Fue poquito a poco. Parece que todo es muy bonito, pero detrás hay un trabajo que nadie ve. No es que el éxito me haya llegado de la noche a la mañana. Yo no he tenido eso, yo he ido paso a paso.

Una vez nos dijiste que no sois la típica pareja de cantante y torero con fincas.

Claro. Es que parece que eres torero y tienes que tener una finca, y eres cantante y tienes que ser multimillonaria. Hay que proyectar la realidad. Somos personas normales y sencillas. ¿Para qué quiero yo una finca embargada? Soy una persona con los pies en la tierra y no vivo por encima de mis posibilidades.

Hiciste los coros en la última gala de Rocío Jurado.

Me hicieron la prueba en su casa, yo no la conocía. Fue un sueño cumplido.

De aquella gala se habló mucho de las peleas de Fidel Albiac y Amador...

Había un grupo, que eran los que habían tocado siempre con ella, y en la gala de despedida entramos gente nueva. A mí me hizo ilusión, pero reconozco que lo mejor hubiera sido que lo hicieran los de toda la vida. Lo que Fidel quería era otra cosa. La gala se grabó en dos días y yo no sé cómo aguantó la pobre.

¿Te regaló algo?

Dos peinetas, me las he puesto mucho. Huelen a ella, a jazmín.

"Una pareja del XXI"

¿La primera vez que tu marido te escuchó cantar?

Aunque él diga otra cosa, me seguía antes de conocernos y una vez puso en Twitter: "Hoy me visto de grana y oro como las uñas rojas de María Toledo", y así supe de su existencia. Fue en 2011 y empezamos en 2015.

¿Y cómo surgió lo vuestro?

En una entrega de premios en el Teatro Quintero (Sevilla), donde yo cantaba. Lo vi y me pareció Dios, porque destacaba. Lo que me enamora de Esaú es su alma, porque es muy transparente.

Se vuelve a cumplir lo de la cantante y el torero.

Yo siempre le digo de broma que espero que no me deje por una jovencita...

¿Cómo es la vida de la mujer de un torero?

Voy a la plaza siempre que me lo pide. Cuando no, estoy pendiente del teléfono. Pero no soy la mujer del torero, ni él es el marido de la flamenca. Somos una pareja del siglo XXI, en la que a él le gusta torerar y a mí, cantar.

Los toreros siempre han tenido fama de mujeriegos. ¿Eres celosa?

Los toreros son muy mujeriegos, pero no soy celosa. Confío en mí, en él no.

Explícate.

Si se porta bien, yo también porque es mi forma de ser. Si se porta mal, pienso ‘¡qué inútil!’ por lo que se ha perdido. No creo que, porque a una mujer le pongan los cuernos, se tenga que hundir. Creo en la resurrección de la mujer a mejor. Igual que al revés, a pesar del topicazo.

¿Paloma Cuevas resurgirá?

Una mujer tan bella, por dentro y por fuera, va a resurgir. Todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad.

En vuestro caso, tú tienes seis años más que él, ¿pesa esa diferencia de edad?

Seis no es tanto, y si lo es espero que no me deje por una jovencita... También lo podría hacer yo. Lo que tenga que pasar, pasará. No hay que pensarlo.

¿Cuál es vuestro secreto?

Creer que lo que tengo no es eterno y luchar día a día. Debo caminar cada día para que mi matrimonio sea eterno. Eso pasa por discutir cuando haya que hacerlo, no callarme nada.

Dicen que los toreros son machistas, ¿eres feminista?

Muchísimo. Admiro profundamente a la mujer, aunque no me gusta tirar al hombre, porque son una bendición. Me gusta que la mujer tenga su sitio, como defendía Clara Campoamor.

Siempre se ha hablado de la rivalidad entre las cantantes, ¿la tienes con Estrella Morente, Niña Pastori....?

Eso sería cosa de antes. Nosotras nos llevamos muy bien. Hay sitio para todas.

¿Isabel Pantoja o Rocío Jurado?

La voz de Rocío y la bata de cola de la Pantoja. Yo estuve en uno de los cumpleaños de Isabel, que estaba Juan Gabriel. Fue maravilloso. Me encantaría cantar con ella. Yo no tengo a ninguna por encima de la otra.

