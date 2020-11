Samira confiesa que se lió con Tom Brusse antes de reencontrarse con él en 'LCF': "Donde las dan, las toman". La ex tronista ha revelado que él le dijo que no estaba saliendo con Sandra Pica, y ahora que se ha descubierto el pastel.

"El distanciamiento de Cristina y Samira viene desde fuera", explicaba Amor, que las conoce muy bien, desde plató. Al parecer, su guerra tiene dos puntos clave: Las fiestas con futbolistas y Rubén, ex de Samira. Cristini Couto ya confesó en 'Sábado Deluxe' su pasado como escort y desveló que ha mantenido relaciones con hombres MUY importantes, algo que parece haberse removido dentro de 'La casa fuerte'. Cuando Jorge les preguntó si estaban manteniendo contacto dentro del 'reality', ella confesó que "por ahora no somos amiguitas, no hemos hablado tampoco, pero yo espero disculpas hacia mi". Unas palabras que Samira no entendió: "Yo no tengo nada que disculparme, aquí la demagogia barata...". Y este simple comentario hizo estallar a Cristini, que parece que no escuchó lo de "demagogia" y solo se quedó con lo de "barata".



"Barata tú, yo soy cara, la barata eres tú que vas y vuelves rapidito", soltó Cristini ante la cara de ¡¿WHAT?! de todos sus compañeros. "Eres una desubicada", le respondía Samira, y es que claro, todos vieron como a Cristini se le fue de las manos entendiendo mal el comentario de su compañera.

"He dicho demagogia barata, límpiate los oídos entre tanto maquillaje, madre mía", se defendía Samira Jalil.

Cristini asegura que "Samira es muy soberbia y se cree la reina", aunque terminó pidiendo disculpas por haber entendido mal eso de "barata"... "No tengo nada que hablar contigo, entendí otra cosa, si le ha molestado le pido perdón porque ahora hay que pedir perdón para arreglar las cosas", aunque no sonaba muy creíble. "Yo no soy la única que estuvo con príncipes y otras personas, es que si me pinchan hablo", zanjaba. Madre mía, la cosa está que arde.

Un conflicto que viene de atrás

Uno de los motivos importantes de su guerra tiene que ver con Rubén, el exnovio de Samira que intentó ligar con Cristini tras la ruptura: "Cristini no estuvo nunca con Rubén porque ella no quería. Fue una noche en la que él se obsesionó con Cristini en una discoteca", desvelaba Amor.

Y añadía que "cuando Cristini reconoce que va a entrar a 'La Casa Fuerte', Samira, que aún no estaba confirmada, se dedicó a decir por Madrid que ni muerta se juntaba de pareja con Cristini porque era volver a asociarla al famoso polígrafo que hicieron en el 'Deluxe' y vincularla de nuevo a las fiestas, a los futbolistas, a los viajes de Dubái".

