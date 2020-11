La alucinante petición de Lester a Amor Romeira: "¡Yo no soy así! Yo soy VERDADERA". La ex gran hermana ha alucinado cuando ha escuchado un audio del canario, y además ha aprovechado para responderle a él y a Aurah Ruiz ¡y ponerles a caer de un burro!

Estas son las palabras que os traíamos este mismo fin de semana: "Este viernes estaban juntos. Horas después, 'adiós'. Patricia y Lester han puesto fin a su relación horas después de pasar una noche increíble juntos". Pues hoy, lunes, ya no sabemos ni que contaros. Lo de Lester y Patri se está convirtiendo en todo un espectáculo, así lo ven, al menos, seguidores de ambos y del programa del que salieron de la mano. ¡¿A qué están jugando?! ¿Se están riendo de nosotros? Bueno, recapitulemos. Resulta que después de anunciar que habían puesto fin a su relación, se marcan un hilo de 'stories' de Instagram, juntos, tonteando, dándose besitos y hasta riéndose cuando sus seguidores le preguntan si han vuelto.



Su primera respuesta parecía clara, ¿no? "No tenemos una relación pero tenemos una bonita amistad", sin embargo esa sonrisita y la cara de Patri parecían no estar tan de acuerdo.

"Quiérete un poco más y no dejes que Lester juegue contigo", le comentan algunos de sus seguidores a Patri después de ver como incluso no la deja ni hablar en varios de sus 'stories', unas palabras a las que ella ha respondido: "Seguramente me meta una ostia pero la vida está para disfrutarla".

Patri ha querido explicar que "tenemos una relación de amor-odio que no podemos, ni tú puedes estar sin mi ni yo sin ti". Pero Lester ha metido la puntillita: "Pero necesitamos estar solos y encontrarnos a nosotros mismos", asegura. Sin embargo este mismo fin de semana Lester compartía esto en sus redes; una imagen besándose con una chica que no es Patri.

Lo cierto es que parece que se están riendo de todos. Que si risitas, que si amagos de beso... Cuando le preguntan: "¿A qué mierda juegan?", no lo dudan y se dan un 'besito de gnomo'. ¿En serio? Muy fuerte, se han acabado ganando las críticas de la red, que ya les llaman "patéticos", "ridículos" y "montajistas". ¿Son capaces de todo por dinero?

De momento no es el primer montaje que vemos que trata de hacer Lester, ya nos contaba Amor Romeira que a ella le había mandado un audio pidiendo hacer algo divertido juntos para así ganar fama y seguidores los dos. Juzguen ustedes mismos...

Otra cosa que ha hecho arder la red son las imágenes de Lester de fiesta todas las noches:

"Tus stories dan vergüenza !! No me meto a dejar comentarios a nadie pero pasaba por aquí a recordarte que estamos viviendo una pandemia y la mitad de España esta encerrada y confinada. Me la sopla por supuesto lo que hagáis, pero no cuando nos perjudica a todos", le comentan. Pero él se ha defendido con que solo se juntan 6 personas y que cuando son más es porque "casualmente vivimos todos en la misma casa". "De verdad, como auxiliar de enfermería en planta covid me da absoluto ASCO ver vuestras historias", le escriben otras de sus seguidoras.

"Vuestros mensajes son iguales de absurdos como que yo me ponga la mascarilla en mi casa", ha zanjado. Sin duda, las redes están muy cabreadas con Lester.

