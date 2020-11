Ni una corte de estilistas y asesores pueden evitar lo inevitable: que dos de nuestras celebrities elijan el mismo modelito para una de sus salidas o eventos. Porque sí, a ellas les pasa lo mismo que a cualquiera de nosotras cuando llegamos a una fiesta y vemos que otra de las invitadas lleva un look idéntico al nuestro: ¡Tierra trágame! Pero desde Qué Me Dices agradecemos estas coincidencias porque es una de nuestras favoritas.

Esta semana, Sarah Jessica Parker y Amal Clooney, dos iconos de estilo, aparecen en nuestra lista de vestidas igual porque han coincidido con el mismo modelito pero no han sido las únicas. Alexa Chung o Keira Knightley y las brasileñas Isabeli Fontana e Izabel Goulart también han coincidido en sus looks. ¿Nos ayudas a elegir a quién le sienta mejor?

Alexa Chung y Keira Knightley se ponen románticas

Este vestido blanco que deja los hombros al aire y de estilo romántico es maravilloso. Alexa lo lleva para un evento de tarde y marca la cintura con el cinturón, una opción que nos ha encantado. La actriz de 'Piratas del Caribe', en cambio, lo luce en un acto nocturno y añade con acierto un trench de Burberry para conseguir un estilismo muy elegante. A esto se suma un peinado retro de melena suelta con ondas marcadas y unos de sus bolsos favoritos, de Chanel. Lo sentimos por la influencer, pero esta vez Knightley es nuestra ganadora.

Isabeli Fontana y Izabel Goulart y su combinación rompedora

Las dos modelos brasileñas eligen un outfit de suéter y falda mini firmado por Alberta Ferretti. Están tan estupendas que elegir sólo a una es muy difícil, pero nos quedamos con Fontana. La elección de suéter con el día de la semana escrito en verde esmeralda a juego con sus maxi pendientes y la mini nos encanta. Además, esos salones en negro y el peinado con efecto mojado son un plus. ¡Guapísima! El total black de Izabel, roto sólo por el amarillo de las letras, le resta carácter vibrante al outfit y ni los pendientes de brillantes ni las sandalias de tiras sirven para hacerle ganar el duelo.

Amal Clooney y Sarah Jessica Parker se quedan a cuadros

Esto es un ejemplo de cómo una misma prenda puede llevarse en momentos distintos para outfits totalmente opuestos. La abogada y esposa del actor George Clooney combina este trench sin mangas de Tome con jeans, crop top negro y peep toes en un look informal para una tarde de compras. Sin embargo, la actriz de 'Sexo en Nueva York' prefiere una versión más elegante y lo luce con un kimono rosa y zapatos de su colección SJP By Sarah Jessica Parker. Además, le da un toque más femenino anudando el cinturón y consigue un resultado de diez.

