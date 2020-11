Tom Brusse se ha dado un cabezazo contra un despertador

Samira ha contado que se lió con Tom Brusse recientemente

¡No ganamos para sustos! Si hace unos días vivíamos en directo el ataque de ansiedad de Isa Pantoja al enterarse de las últimas polémicas de su familia desde 'La casa fuerte', ahora en el reality ¡ha habido un accidente! ¿Los "culpables"? Sonia Monroy y su chico, que al intentar hacer una broma a sus compañeros de programa... ¡acabaron teniendo un percance con Tom Brusse! La pareja quiso despertar a la casa montando un circo, prácticamente, y cuando Tom quiso tomar la delantera y asustar a sus compañeros, que llevaban un despertador en la mano... el marroquí se levantó de golpe y se estampó el despertador en la frente. Fue apenas imperceptible, pero las imágenes son dolorosas con tan sólo verlas, y aunque en el momento Tom no reaccionó, Sonia, que llevaba el despertador en la mano, sí se dio cuenta: "¡Ay, que se ha dado!", gritaba entre risas mientras Tom escondía la cabeza bajo el edredón, quizá para evitar el fogonazo del foco que le grababa... o, seguramente, para no mostrar la cara de dolor.

Algunos de los compañeros de Tom tampoco se libraron de la bromita, aunque con mejor resultado y sin accidentes, y eso que a Antonio Pavón hasta le mojaron; Mahi y Rafa sufrieron un 'terremoto' en su cama mientras Sonia y su novio se tiraban encima de ellos a gritos, e Isa Pantoja casi se pone a llorar: "No quiero dormir aquí nunca más", apuntaba ante las risas de su novio, Asraf. Si es que cuando uno va a un reality como este, o está abierto a las bromas... ¡o se amarga!

