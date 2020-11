Violeta Mangriñán cuenta con todo lujo de detalles, cómo ha sido su primera experiencia con el psiquiatra

Violeta no tiene reparos en contarnos lo bueno y lo malo que vive con Fabio. En el último capítulo de 'Ultravioleta', la televisiva se sinceraba y desvelaba a sus seguidores cuál ha sido su peor momento con Fabio, su pareja. La exconcursante de 'Supervivientes' ha repasado todos los buenos y malos momentos que ha vivido durante su relación, sopesando si le ha compensando pasar por momentos tan traumáticos como una infidelidad pública. Además, Violeta ha revelado cuál ha sido el peor momento que ha atravesado la pareja, sincerándose como nunca sobre lo que sintió.

"Es una relación a prueba de bomba", confesaba Violeta. La pareja lleva más de un año y medio de relación y los principios no han sido como los que pueden tener otras parejas. Ellos, cuando empezaron a salir, se encontraban en 'Supervivientes'. Allí se vieron lo más natural posible y más tarde, se enfrentaban a un duro confinamiento domiciliario por el COVID-19. "Lo mío con Fabio va para boda. Si hemos superado eso, ¿qué más?". La valenciana cree que, aunque las cosas hayan cambiado por la rutina, su relación ha ido evolucionado. "Ya vas conociendo más a la persona y en cuanto a los momentos de calidad son mucho mejores".

Mtmad



Violeta contestaba a las preguntas que le dejaban sus fans. Una de ellas era sobre "El momento más duro" de su relación. "El momento más duro, probablemente todos penséis que cuando me puso los cuernos. ¡Pues no!". A Violeta le dolió más los comentarios de la gente sobre ese tema, que el hecho en sí.



En ningún momento, Violeta comercializó la infidelidad cometida por su pareja. Cuando salió a la luz el tema, a la joven le removió los sentimientos y le resultó muy desagradable. "Fue todo un poco asco removerlo y sobre todo cuando la gente te está diciendo todo el rato cornuda...no es muy agradable".

La valenciana también confesaba otros detalles sobre su pareja. Dice que Fabio colabora muy poco en las labores domésticas: "Podríamos decir que es un poco desorganizado". Por muchas que parecen las quejas de Violeta hacia Fabio, la valenciana considera que su relación merece la pena. Tiene más cosas positivas que negativas. "Aún así, él podía ser menos provocador y yo pues mejorar el vocabulario". Ellos son felices con sus pros y sus contras. La colaboradora, a pesar de haberlo pasado mal, considera que su relación con Fabio es "la más madura y la más divertida", de todas sus relaciones.



