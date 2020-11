Sonia Monroy y JD protagonizan una pelea por celos en 'La casa fuerte.

en 'La casa fuerte. El reality ha empezado calentito: Samira ya se enfrentó a Cristini el primer día

'La casa fuerte' está más 'calentita' que nunca. Muchas son las peleas entre los concursantes, y es que los roces van surgiendo entre los que se van conociendo y los que ya se conocían y no se aguantan. En este caso, se trataba de una disputa protagonizada por Sonia Monroy, su marido JD y Rebeca. “Nene, ¿qué quieres para comer?”, le preguntaba la cantante "dura de pelar" al joven. Enseguida, Sonia no pudo contener la ira y la pagó con su marido. La que fue componente de las 'Sex Bomb', consideró una ofensa hacia su persona que Rebeca llamase a su chico 'nene'. Sin embargo, JD no le dio importancia alguna, y eso fue lo que enfureció todavía más a Sonia.

"Me molesta que te diga eso. Si te lo dice, le contestas", le reprochaba muy molesta Sonia a su chico. JD seguía pasando del tema y dejaba la conversación a un lado, pero la actriz no podía evitar decirle lo mucho que le molestaba: "¿Entonces por qué te molesta que te diga yo 'mi niño'?", le preguntó a su marido, que se defendió diciendo que no le importa cómo le llame rebeca porque no la conoce. La situación acabó con cada uno en un lado y con Mahi intentando reunir a una pareja que parecía irreconciliable por la mayor de las chorradas.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Telecinco

Rebeca no salía de su asombro. Aseguró que 'nene' no iba con segundas, sino que es una manera suya de hablar. También le quitaba importancia y se iba a la cocina a seguir haciendo sus labores. Finalmente, Sonia y JD, gracias a un abrazo grupal entre sus compañeros, hacían las paces con un beso apasionado. Más tarde, ante las cámaras, la pareja confesaba que su relación siempre es así.

Telecinco

“Nuestro matrimonio es así desde el día uno: nos peleamos, nos arreglamos, nos peleamos, nos arreglamos…”, a lo que Sonia añadió entre risas: “Y en la cama terminamos”. A pesar de estos conflictos, la pareja está muy unida. Hace dos años, Sonia vivía uno de los peores momentos de su vida: la muerte de su hermano. Mientras le daba el último adiós, la cantante, no podía reprimir las lágrimas, pero ahí estuvo su marido, que no se separó de ella en ningún momento. Se les ve una pareja de lo más estable, y, de hecho, compartieron con nosotros las fotos de su boda en 2016.



Buenas compras de noviembre Vestido de punto Cortefiel 49,99 € - 29,99 € COMPRAR Jersey con lentejuelas Springfield 32,99 € - 24,99 € COMPRAR Mascarilla higiénica Cortefiel 9,99 € COMPRAR Bandolera con tachuelas El Corte Inglés 35,95 € - 25,15 € COMPRAR Crema de baba de caracol Florence 27,99 € Jabón de manos antibacteriano Baylis & Harding 12,23 € Tratamiento voluminizador labios Volumax 17,05 € - 15,15 € Crema con ácido hialurónico Éclat Skincare 9,98 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io