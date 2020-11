Antonio Montero es uno de los colaboradores más polémicos por sus guerras con sus compañeros

Este mismo año, Montero desveló que le fue extirpado un tumor

'Quiero dinero' nos está dejando grandes momentos en la televisión, como el duro enfrentamiento entre Lydia Lozano y Antonio David Flores o el drama por las cuentas bancarias de Chelo García Cortés. Ahora, sin embargo, es turno de otro colaborador de 'Sálvame' de pasar por la 'guillotina', y es que en esta nueva prueba, en la que quien se somete debe demostrar dónde tiene sus límites por dinero, no paran de rodar cabezas, y ahora es el turno de Antonio Montero después de que este lunes el padre de Rocío Flores anunciara que se retiraba (tras ganar nada menos que 35.000 euros).

Ahora, Montero tendrá la oportunidad de ganar hasta 5.000 euros por prueba a cambio de sacar a la luz sus trapos más sucios, su pasado más dudoso e incluso, por qué no, hablar de sus compañeros de trabajo, de sus tretas como paparazzi y hasta de su matrimonio, si a sus compañeros les place hacerle preguntas sobre ello.

telecinco

Antonio, además, deberá someterse a la máquina de la verdad 'Kopérnica', que será la que determine si dice la verdad o no en sus respuestas, y que ha sido precisamente la que se ha cargado el concurso de Antonio David Flores, cuando este negó haber colaborado con periodistas y fotógrafos para sacar a la luz una supuesta hija secreta de Ortega Cano en Perú, la máquina dijo que mentía: "Es la última pregunta que contesto. Después de esta pregunta me plano, no juego más", apuntó. “No voy a consentir que con este juego al final quede yo como un mentiroso y todo esto me perjudique a mí y la relación que yo tengo con la familia de mis hijos, que es muy buena. Tuvimos una época mala, pero mi relación lleva 12 años siendo muy buena y no quiero perjudicar a nadie ni comprometer a nadie", sentenció antes de retirarse del juego.

