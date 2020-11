Steisy y Pablo repasan todos los momentos de su relación. Los televisivos se dan cuenta del enorme cambio físico que han sufrido.

Pablo Pisa cuenta cómo sufrió Bullying y qué hizo para mantenerse a flote.

Steisy y Pablo nos han regalado sus mejores momentos. En el nuevo capítulo de 'Bi happy', Steisy y Pablo se han puesto melancólicos. Hace relativamente poco, la ex tronista sufría un bajón puntual porque consideraba que no se sentía reconocida profesionalmente. Ahora, que parece que las fuerzas le han vuelto, en el nuevo episodio aparece una Steisy mejorada. Ella y su novio han decidido echar la vista atrás rescatando todas las fotos y vídeos inéditos del inicio de su relación para visionarlos juntos y sincerarse sobre todos los altos y bajos que han vivido en estos años.

"Yo cuando lo vi aluciné en colores y dije: es el hombre más guapo del mundo", confesaba Steisy. La colaboradora y su pareja se daban notas en todos los momentos vividos de la relación. Al principio, Steisy confiesa que solo le atraía sexualmente Pablo, por lo que le daba un 5. "Yo pensaba que iba a ser un simple rollo, no que me iba a enamorar" . Cuando Steisy y Pablo se conocieron, sus físicos eran diferentes. Ambos estaban muy delgados y parece que añoran esos cuerpos. "Mira que 'cacho' cuerpo Pablo. ¡Ay que delgá!", se lamentaba Steisy.

Mtmad

Pero no solo se trata de cambio físico. Pablo asegura que a Steisy le ha cambiado hasta la voz. "Mira que voz de poligonera", a lo que me contestaba la ex tronista "tenía voz de guarra, nada más pensaba en sexo".

Mtmad

Entre vídeos y fotos, los dos se fijaban en los cambios, aunque no estaban tan de bajón como anteriores veces. "Mira Patri que mandíbula", decía Pablo. Ellos han pasado por muchos altibajos y estas crisis terminan afectando tanto psicológicamente como físicamente.

Mtmad

Hace unos meses, Steisy confesaba que su aumento de peso era por la medicación que toma debido a una enfermedad mental: "Tengo depresión explosiva intermitente", explicaba en su canal. Ahora parece que las críticas no le afectan y estan felices como son.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Buenas compras de noviembre Vestido de punto Cortefiel 49,99 € - 29,99 € COMPRAR Jersey con lentejuelas Springfield 32,99 € - 24,99 € COMPRAR Mascarilla higiénica Cortefiel 9,99 € COMPRAR Bandolera con tachuelas El Corte Inglés 35,95 € - 25,15 € COMPRAR Crema de baba de caracol Florence 27,99 € Jabón de manos antibacteriano Baylis & Harding 12,23 € Tratamiento voluminizador labios Volumax 17,05 € - 15,15 € Crema con ácido hialurónico Éclat Skincare 9,98 €





This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io