Tras negar que saliera con Álex Guijo, Melyssa ha presentado a su novio

Melyssa y Manuel salieron durante algún tiempo, pero la distancia rompió su relación

Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre, y también dicen que a rey muerto, rey puesto, y estos dos refranes la verdad es que le vienen que ni pintados a Melyssa Pinto. La ex concursante de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' dio carpetazo a su relación con Tom Brusse, con el que incluso planeaba casarse, al darse cuenta de que ella no era una celosa patológica, sino que él tonteaba con todas en cuanto se daba la vuelta. A Melyssa le costó horrores reponerse de aquello, pero gracias al apoyo de sus amigas y su familia, ahora la portuguesa es una persona nueva... ¡y enamorada! Porque sí, la joven tiene nuevo novio... aunque lo de "nuevo" es un decir, porque lo cierto es que ha vuelto con su ex, Manuel, con el que salió justo antes de empezar con Tom Brusse, pero la distancia fue el problema que acabó con su relación.

Ahora, Melyssa ha estrenado canal de MTMad, y queriendo ser totalmente transparente, lo primero que ha hecho ha sido negar que estuviera saliendo con Álex Guijo y presentar, aunque sólo fuera unos segundos (él es muy vergonzoso y no quiere ni oír hablar de cámaras), al hombre que ahora ocupa su corazón, y con el que, por cierto, ya está conviviendo. "Estuvimos 6 años juntos, aunque la relación se acabó hace 2 años y medio. La distancia y pequeño problemas de pareja hicieron que se desgastara y no nos dieran ganas de luchar más después de lo que habíamos luchado: en un mes, a lo mejor nos veíamos un fin de semana. Imaginaos...", ha contado.

Entonces, ¿cómo lo han arreglado? "Cuando volví un fin de semana aquí, al pueblo de Portugal, coincidimos, empezamos a sentir algo de nuevo... y hemos empezado otra vez, aunque estamos intentando hacer las cosas bien esta vez", ha contado, y es que es normal: cuando una relación se queda a medias, y no se ha roto por un problema grave o que se hayan terminado lo sentimientos, al final siempre queda algo...



"Ha pasado tiempo, hemos cambiado, para bien y para mal, y creo que va a ser bueno, porque hemos aprendido a ser pacientes y a que haya mucha más comunicación, que antes no había, y estamos de acuerdo en que lo importante es la honestidad".

Se ha tatuado por él

A pesar de que acaban de volver prácticamente, Melyssa está tan segura de que esto va viento en popa que quiso tener un detalle con él: al reencontrarse, él le dijo que seguía teniendo sentimientos por ella, y que era "su kryptonita", así que se tatuó en el antebrazo el símbolo de Superman, mientras que ahora él se va a hacer uno de ese material ficticio que sale en los cómics del superhéroe. ¡Qué bonito!

