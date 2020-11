La colaboradora de 'Zapeando' contó su experiencia en la comisaría de Disneyland París

Muy avergonzada, admitió haber hurtado

¡Ay, qué malo es ser famoso a veces! No se puede dar un paso en falso cuando una se convierte en figura pública al salir en la tele, pero también hay que tener el pasado muy limpio para no vivir acongojados con que algo que nos avergüenza mucho salga a la luz... y la colaboradora y presentadora de 'La sexta' Lorena Castell no puede presumir de ello precisamente, porque estos días está siendo noticia ¡por su robo en Disneyland París! Lorena acaba de hacer un viaje con sus amigas del colegio al parque de atracciones francés para recordar viejos tiempos, y precisamente en aquellos viejos tiempos, cuando sólo era una preadolescente, fue cuando acabó detenida en comisaría.

Todo fue culpa de Dani Mateo, que le estuvo pinchando para que contara la anécdota: "¿Es cierto que te detuvo Goofy y te llevó a los calabozos? ¿Cómo es la comisaría de Eurodisney por dentro? ¿Es de colores?", se cachondeó. Lorena no quiso entrar al trapo, e incluso imploró al presentador que continuara con el guión del programa, pero fue en vano.

Ante la insistencia de sus compañeros, finalmente contó lo que pasó cuando era pequeña: "No confundas a la gente, que ahora se van a pensar que yo he robado. No, no, ¿eh?". Y aunque negó haber sido parte del hurto, al final, muerta de la vergüenza, reconoció haberlo hecho: "Iba con las del colegio y mi amiga, se había llevado una gorra, una camiseta... Yo, la verdad, que como todas habían robado, cogí un llavero, pero lo demás lo había pagado", confesó, y una vez hecho, ya se lo tomó incluso a broma: "Cuando llegamos a comisaría yo pensaba que nos iban a poner el vídeo del robo, pero pusieron uno de Tod y Toby".

La cara de las monjas de su colegio tuvo que ser un poema, pero de una manera o de otra, fueron castigadas: "No nos volvieron a buscar hasta que acabo la jornada, con lo cual no me dio tiempo a montarme en nada en Disneyland, ni me di ni una vuelta. Me recogieron para irnos al autobús de vuelta a casa", ha contado, y así aprendió la lección: "Por favor, no hagáis eso, porque esta muy mal".

